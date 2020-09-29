В Перми открывается выставка «оживших» картин о войне

Фото предоставлено организаторами проекта

В четверг, 1 октября, в пермском историческом парке «Россия – моя история» откроется мультимедийная версия художественной выставки «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Посетители смогут побывать на экспозиции до 30 ноября 2020 года. Вход свободный.

ФРОНТ РИСОВАЛИ ДЕЙНЕКА И КУКРЫНИКСЫ

Первая сводная ретроспективная выставка посвящена важнейшей для отечественной истории и искусства теме. Более 200 «оживших» шедевров XX века представлены в творчестве мастеров военных и послевоенных лет. Среди них - А. Дейнека, П. Корин, А. Пластов, П. Кончаловский, Кукрыниксы.

Восемь залов с полотнами размещены в хронологической последовательности - «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970-е», «Во имя жизни. 1990–2010-е».

- Мультимедийный проект "Память поколений" уже давно преодолел экватор, - рассказал Иван Есин, директор Ассоциации исторических парков «Россия моя история». - Вместе с пермской мы подготовили в регионах уже 17 экспозиций, где несмотря на трудные обстоятельства нам удалось воплотить в жизнь все планы и собрать воедино 8 залов сложного видеомэппинга, тысячи фактов о героях, оживить каждый из 200 шедевров, наполнить выставочное пространство сильными эмоциями с помощью света и звука, а главное, отдать должное уважение памяти Великой Победы. Эта выставка больше о людях, чем о военных действиях. Через чувства художников мы пытаемся рассказать, как враг и Великая Отечественная война воспринимались разными поколениями в разный временной промежуток, начиная от первых дней нападения и заканчивая сегодняшним днем.

Фото предоставлено организаторами проекта

ЗРИТЕЛИ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ ДАВНИХ СОБЫТИЙ

Атмосферу военных лет на выставке создают информационные мультимедийные материалы. Архивные документы и свидетельства эпохи расскажут о Великой Отечественной войне. С помощью современных цифровых технологий специалисты проекта оживили полотна советских шедевров. Из статичного изображения они превратились в самостоятельные мини-новеллы, благодаря чему посетители смогут перенестись в жизнь 1940-х годов и почувствовать себя участниками тех драматических событий.

- Безусловно, это уникальная выставка, - говорит Мария Федотова, руководитель исторического парка «Россия – моя история. Пермский край». - Каждая работа – отдельная история, которая позволяет нам почувствовать всю ответственность перед поколением Героев и, хотя бы ненадолго, разделить с ними их боль потерь, страх и одновременно – их веру в Победу, надежды на встречу с родными и возможность вернуться к обычной жизни. Для того, чтобы эта выставка получилась, была проделана огромная работа. Из провинциальных музеев тридцати пяти регионов не только были доставлены произведения, но ещё и отреставрированы. Такие проекты помогают поддерживать фонды в художественных и других музеях как в центральных, так и в провинциальных. Они знакомят людей с наследием, которое хранится во всех регионах, представляют нам тот пласт истории, который мы, казалось бы, знаем и который открываем заново. Это может быть история создания произведения, интересные факты, связанные с тем, как оно нашло свое применение. Вот, например, триптих «Александр Невский», казалось бы такое парадное произведение, а оно вызвало отклик в сердцах солдат, которые носили с собой вырезки из газет, из изданий с этим триптихом.

Фото предоставлено организаторами проекта

ОТ МОСКВЫ ДО ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Проект «Память поколений» готовился более года. Экспозиция объединила собрания из 45 музеев страны и посвящена празднованию юбилея 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Почти одновременно мультимедийные экспозиции открылись еще в 22 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска.

- В этой выставке нет ни одной пустой, конъюнктурной работы, которая создавалась бы как равнодушно исполненный заказ, – отметила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Цифровой проект стал продолжением художественной экспозиции «Память Поколений», которая проходила с 4 ноября по 9 декабря 2019 года в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках национального проекта «Культура». Эта уникальная экспозиция была создана в преддверии 2020 года, объявленного Годом памяти и славы и стала первым мероприятием празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами проекта стали Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ и участии Российского военно-исторического общества.