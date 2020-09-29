Семь русских хоккеистов разыграли Кубок Стэнли

А выиграла трофей «Тампа», в составе которой неожиданно оказалось сразу 4 наших игрока Фото: REUTERS

Такого не случалось с 1998 года, чтобы в матче финальной серии Кубка Стэнли бились сразу 7 россиян! Тогда, 22 года назад, «Детройт», где играла «русская пятерка», победил «Вашингтон», за который играли двое хоккеистов из России. И вот история почти повторилась.

Любопытно, что на этот раз, седьмой игрок и четвертый русский хоккеист «Тампы» Александр Волков появился только в шестом матче. И эта игра для 23-летнего нападающего стала дебютной в плей-офф Кубка Стэнли. Последний раз он играл еще зимой в «регулярке», но с тех пор на лед в официальных играх не выходил. И вот после того, как двое хоккеистов основы выбыли из-за травм, Волков получил свой шанс. И им воспользовался! Нет, он не забил, но на нем сфолил хоккеист «Детройта» и «Тампа» открыла счет в большинстве. Эта шайба, которую забросил Пойнт с передачи Никиты Кучерова, в результате стала не только победной, но и «золотой»! Ведь «Детройт» в этом мачте пробить Андрея Василевского так и не смог, матч завершился со счетом 2:0, а серия 4-2 в пользу «Тампы».

Кстати, Брейден Пойнт, благодаря этому голу, который стал 14-м в плей-офф, выигрывает гонку снайперов Кубка Стэнли. А Никита Кучеров с 34 очками (7 голов + 27 передач) становится лучшим бомбардиром. Среди русских хоккеистов больше очков в плей-офф набирал только Евгений Малкин из «Питтсбурга» – 36, в 2009 году.

Кучеров это отдельная история. Он побил сразу несколько клубных рекордов. Теперь его сравнивают с Марио Лемье, о нем с восхищением говорит Фил Эспозито... В историю вошел и голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который выиграл 18 матчей в плей-офф, чего раньше никогда не случалось!

Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров, Александр Волков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

1997/1998. В финале играли 7 россиян, тогда Кубок Стэнли выиграла «русская пятерка» из «Детройта».

«Детройт»: Вячеслав Фетисов, Борис Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров.

«Вашингтон»: Сергей Гончар, Андрей Николишин.

2019/2020. В 6-м матче финала тоже играли 7 россиян, 4 - в «Тампе», которая и выиграла Кубок Стэнли, и 3 в «Детройте».

«Тампа-Бэй»: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров, Александр Волков.

«Даллас»: Антон Худобин, Денис Гурьянов, Александр Радулов.