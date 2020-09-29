Мошенники украли у кассира крупного банка на 2 млн рублей, представившись ее коллегами

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась ведущий кассир одного из крупных российских банков 62-летняя Оксана В.* Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенничества. На днях на телефон Оксане позвонил неизвестный, который представился ее коллегой - сотрудником безопасности банка, где работает сама Оксана. Мужчина был убедителен и сообщил, что кто-то пытается провести по счетам Оксаны несанкционированные операции. Для того, чтобы деньги остались в безопасности, мужчина выяснил у потерпевшей все данные ее счетов. Оксана подвоха не заподозрила и выдала мошеннику все персональные данные, которыми тот вскоре и воспользовался для похищения денег.

«После того как Оксана В.* продиктовала неизвестному данные банковских карт, мошенники сразу начали списывать средства с ее счетов. Общий ущерб от действий преступников составил 2 146 232 рубля. Когда женщина поняла, что ее обманули, она сразу же обратилась за помощью в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося. Оперативникам предстоит установить неизвестных мошенников, которые ограбили на крупную сумму ведущего кассира крупного российского банка.