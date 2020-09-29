"Юрий Абрамович идет на поправку": коллеги госпитализированного с коронавирусом Башмета рассказали о состоянии музыканта

Маэстро Юрий Башмет госпитализирован в одну из московских больниц с ковидом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Маэстро Юрий Башмет госпитализирован в одну из московских больниц с ковидом. Информацию подтвердила заместитель директора по связям с общественностью "Русского концертного агентства" Виктория Иванова.

- Да, Юрий Абрамович в больнице, но журналисты преувеличили масштабы бедствия, - отметила Виктория.

Несмотря на распространившуюся информацию о том, что состояние маэстро оценивается как среднетяжелое, коллеги призывают не драматизировать. По их словам, 67-летний маэстро чувствует себя хорошо, у него остался лишь небольшой кашель. Идет на поправку и супруга музыканта, Наталья, которая попала в больницу вместе с мужем.

Дочь Юрия Абрамовича, пианистка Ксения Башмет и внук Грант не заболели. Так, например, выступление Ксении намечено на 13 октября в Ярославле, где будет проходить Международный музыкальный фестиваль, взамен отмененного весной из-за пандемии.

Болезнь внесла коррективы в расписание маэстро. Ближайшие выступления Башмета планировались первого, второго и 4 октября в рамках турне по городам России вместе с любимым детищем Юрия Абрамовича - Всероссийским юношеским симфоническим оркестром. (Буквально в августе завершился большой Национальный отбор и обновленный коллектив должен был выступать в Казани, Санкт-Петербурге и столичном Зарядье). Однако теперь за дирижерский пульт встанет Фредди Кадена из Эквадора.

К слову, первое выступление оркестра в обновленном составе прошло 26 сентября в Туле и Юрий Абрамович в этот день тоже не дирижировал.

По понятным причинам, маэстро не примет участия и в Ярославском фестивале, который будет проходить с 5 по 13 октября. Фестиваль должен был открываться мировой премьерой - сочинением Кузьмы Бодрова «Lux in tenebris» для альта и хора, где главная партия принадлежала Юрию Абрамовичу.

8 октября Юрий Абрамович должен был дирижировать "Солистами Москвы" в музыкально-сценической постановке «Ч+Ч», к юбилеям Чайковского и Чехова, а 12 октября - обещали джаз с Юрием Башметом и трубачом Вадимом Эйленкригом.

Кто будет заменять Башмета на Ярославском фестивале - неизвестно, но в пресс-службе заверили, что фестиваль состоится, запланированные мероприятия пройдут по плану, хотя маэстро выступать не будет.