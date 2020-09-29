Молодые профессионалы сегодня осваивают профессии будущего

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Финал проходил с 6 по 21 сентября 2020 года по 130 компетенциям. Соревновались повара, строители, дизайнеры, айтишники, виноделы, электромонтажники, сварщики, токари и еще многие представители привычных нам профессий. Были на чемпионате и компетенции, которые либо еще не очень широко распространены, либо вообще до недавнего времени существовали только в теории. Это «Машинное обучение и большие данные», «аддитивное производство», «Проектирование нейроинтерфейсов» «Промышленный дизайн», «Технологии композитов», «Интернет вещей» и другие.

- Мы работаем на опережение. Компетенции появляются в движении WorldSkills по инициативе профессиональных сообществ, которые отмечают зарождающийся запрос рынка на модернизацию требований к квалификации, - сказал заместитель генерального директора, технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков.

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» формирует новый стандарт, который становится ориентиром для разработки программ профессиональной подготовки. Эти новые компетенции востребованы рынком именно потому, что отвечают на его актуальные потребности.

Поэтому не случайно партнерами чемпионата стали больше 50 компаний, которые вместе c Ворлдcкиллс Россия активно участвуют как в создании новых компетенций и заданий для них, так и в разработке стандартов профессионального образования.

Представляем несколько компетенций, которые активно развиваются сейчас, или начнут развиваться в ближайшие годы.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Большие данные, искусственный интеллект, облачные технологии, интернет вещей – вот лишь часть того, из чего состоит «умный завод». Цифровизация производства – от поступления сырья до транспортировки готовой продукции - призвана повысить эффективность работы предприятий. А для этого нужны профессионалы нового формата, те, кто владеет цифровыми технологиями.

Например, финалисты чемпионата в этой компетенции должны были создать и протестировать виртуальный двойник реального оборудования, а потом произвести наладку и запустить в автоматической системе управления реальное оборудования, используя при этом элементы виртуального двойника. Кроме того, участники должны были предложить идеи по оптимизации производства.

-Сотрудники часто отстают в быстро меняющемся мире. Приблизительно 70% всех проблем производства связаны с дефицитом информации и знаний, - рассказал руководитель академии DMG Mori Россия Илья Тонких.

По его словам, важны не только знания, но и формирование системы цифровых решений, в которой эти знания будут применяться.

- Я думаю, уже через 5 лет ведущие колледжи и вузы массово начнут выпускать специалистов с максимальным набором навыков в формате цифровизации. Именно они будут движущей силой цифровой трансформации производства, - высказал мнение Илья Тонких.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

КОРПОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Утечка информации из офиса – страшнее протечки водопровода. Из-за халатности, неосторожности, или злого умысла компании рискуют потерять деньги, рынок, репутацию. Специалист в этой компетенции должен пресечь такую вероятность.

- Не все компетенции, как говорится, могут «взлететь». Те, которые выдуманы на пустом месте и не поддерживаются рынком, профессиональным сообществом – «умирают». А те, которые находят отклик - активно развиваются. В этом смысле у Ворлдкиллс Россия очень хорошо выстроена система отбора новых направлений профессиональной деятельности. Как минимум, он стимулирует развитие материальной базы колледжей и распространение актуальных навыков по всей стране. Наша компетенция быстро запустилась и, без сомнений, будет развиваться, - рассказал вице-президент по науке и образованию группы компаний InfoWatch по науке и образованию Андрей Зарубин.

Кстати, InfoWatch поставил 27 колледжам и вузам лабораторные комплексы, которые позволяют встроить перспективную компетенцию в учебный процесс.

- По последним данным, рынок IT к 2022 году будет испытывать кадровый голод: по нашим подсчетам речь идет об около 300 тысяч человек. Из них 7-10% - это специалисты по информационной безопасности, - рассказал Андрей Зарубин. - Сейчас мы ищем тех, кто участвовал в чемпионатах WorldSkills, чтобы пригласить их на стажировку.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА

«Вкалывают роботы, а не человек». Содержание песни из «Приключений Электроника» через 40 лет после выхода фильма – уже не фантастика. Сейчас среднемировой показатель плотности роботизации таков: на 10 тысяч человек, занятых в производстве, приходится 99 роботов. В России ситуация, мягко говоря, пока скромная: всего 5 роботов на 10 тысяч человек.

А ведь залог успешной конкуренции – как раз в переводе производства на роботизированные рельсы. Именно этим и занимается специалист в области промышленной робототехники. Он обладает широким спектром навыков. Это интеграция роботизированных систем и их подстройка под формат конкретного производства, обеспечение работоспособности систем безопасности и периферийного оборудования, техобслуживание и устранение неполадок.

Еще 10 лет назад эта компетенция в системе российского образования была экзотикой. Но ситуацию изменило российское подразделение ведущего поставщика интеллектуальных систем автоматизации и технологий «Индустрии 4.0» KUKA. Ее образовательные программы стали внедряться в вузах страны.

- В 2014 году мы познакомились с тогда еще небольшим коллективом Ворлдскиллс Россия. И возникла идея создать компетенцию по промробототехнике. Она показалась нам очень интересной, потому что мы в то время нацеливались на вузы, а ребята из Ворлдскиллс – на колледжи, - рассказал генеральный директор KUKA Россия Дмитрий Капишников, - Наши инженеры, вместе с экспертами компетенции, создают задания, максимально приближенные к практике реального производства. Сейчас больше 100 российских учебных заведений работают с нами по образовательным программам и больше половины из них – по стандартам WorldSkills. Ежегодно мы проводим свыше десятка чемпионатов по промышленной робототехнике - от региональных до национальных, включая Hi-Tech, Межвуз и т.д. И уже видим плоды: вчерашние школьники приходят на предприятия с уверенностью, что роботы – это просто и эффективно. Такие ребята являются своего рода проводниками идей робототехники, которые еще и развенчивают миф о том, что роботы – это для крупных, массовых производств, а малому и среднему бизнесу они не по карману.

По мнению Дмитрия Капишникова, в том числе и благодаря движению Ворлдскиллс рынок роботов в России вырос за последние пять лет в три раза. А в ближайшей перспективе уровень роботизации предприятий будет увеличиваться кратно.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

ГЕНОМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Геномные инженеры могут применять свои знания и в медицине, и в практической биологии, и в сельском хозяйстве.

- Пандемия послужила толчком для подъема фармацевтической промышленности: большинство профильных предприятий переключились на производство диагностических тестов, разработку вакцины, разработку и исследования лекарств – и сразу ощутили нехватку квалифицированных кадров, – отметила менеджер компетенции Ворлдскиллс Россия «Геномная инженерия», руководитель инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Мария Галямова. – Отрасль на подъеме, наука на подъеме – и сейчас очень важно успеть вовремя форсировать развитие компетенции, чтобы дать индустрии столь остро необходимые кадры.

Компетенцию в финале чемпионата представили студенты Томского аграрного колледжа и Новосибирского химико-технологического колледжа. Задание состояло из 4 модулей, в рамках которых участники должны были произвести посев клеток, спланировать эксперимента по клонированию гена, проанализировать образцы на наличие целевого гена.

Некоторые эксперты сомневались, что студенты колледжей способны выполнить эти задания. Но, как говорится, не боги горшки обжигают. Включение геномной инженерии в линейку компетенций Ворлдскиллс как раз и позволит переформатировать эту профессию для обучения в колледжах.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

ИНЖЕНЕРИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

О том, насколько востребована эта компетенция, говорит один факт. На околоземной орбите сейчас находятся 13 тысяч работающих спутников. А их работоспособность как раз и зависит от квалификации инженеров космических систем.

Причем, как мы знаем, эта сфера перестала быть делом сугубо государственным. Частные компании занимаются разработкой космических аппаратов и уже конкурируют между собой и с государственными корпорациями. А значит, спрос на специалистов будет расти.

Ну а движение Ворлдскиллс Россия стимулирует интерес к этой компетенции. Например, в августе 2020 года на базе Политехнического колледжа имени Н.Н. Годовикова прошла обучающая программа FutureSkills Camp, созданная и реализуемая при поддержке «Роскосмоса». В течение недели менеджер компетенции Александр Макаров и сертифицированные эксперты WorldSkills Russia проводили обучающие брифинги, мастер-классы, тренировки, и занятия по проектированию орбитального движения спутника с помощью онлайн-симулятора. На эту программу записались не только россияне, но и эксперты из Италии, Индии, Китая, Бразилии, Казахстана, Колумбии, Ирландии и Эквадора.

- Моя задача, как менеджера компетенции, в том, чтобы развивать ее по всей России. Поэтому мы часто выезжаем в регионы, проводим мастер-классы, вебинары. Постоянное участие экспертов и конкурсантов в дистанционном формате с помощью вебинарных платформ позволит нам развить компетенцию до мирового масштаба. Каждая компетенция которая существует в Ворлдскиллс Россия стремится к этому. Поэтому я надеюсь, что “Инженерия космических систем” будет представлена и на мировых чемпионатах, - рассказал Александр Макаров.

А в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) команды должны были спроектировать и смоделировать спутник, запрограммировать его электронную начинку и провести наземные испытания.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Мы живем в эпоху 4-й промышленной революции, когда бизнесу нужны не рутинные операции, а повышение эффективности своих действий.

Цифровизация процессов – это способ выйти на другой уровень. А знание технологий, умение использовать их для решения прикладных задач, и способность интегрировать эти решения в классический бизнес-софт – главные критерии, которыми должен обладать современный специалист.

- Все больше предприятий рассматривают цифровизацию своих бизнес-процессов как необходимое условие для успешной конкуренции, используют для этого наши программные решения. Поэтому нам важно, чтобы появлялось как можно больше специалистов, способных развивать и эффективно внедрять данные технологии. - рассказал заместитель директора 1С по работе с национальными исследовательскими университетами Никита Старичков.