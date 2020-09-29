В московском кафе обокрали Дэниела Крейга

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного вора, который ловко и незаметно обокрал Дэниела Крейга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 26-летний безработный москвич Дэниел Крейг. Тезка известного британского актера, известного по роли Джеймса Бонда, сообщил оперативникам, что стал жертвой ограбления в одном из московских кафе. По словам молодого человека, все случилось на Пролетарском проспекте. Дэниел заглянул в заведение, чтобы выпить кофе. Расположился за столиком, сделал заказ и откинулся в кресле, слушая любимую музыку, которая играла в его беспроводных наушниках. Телефон свой молодой человек положил в карман пальто. Примерно через полчаса Дэниел заметил, что музыка стала прерываться и пропадать. Парень залез рукой в карман пальто, чтобы настроить звук на телефоне и обнаружил, что мобильный исчез буквально за минуту до этого.

«Дэниел Крейг рассказал полицейским, что неизвестное лицо тайно похитило его мобильный телефон марки Xiaomi, который лежал в наружном кармане пальто, надетом на молодом человеке. Дэниел заметил неполадки в звучании музыки, которая играла через беспроводные наушники - именно в этот момент вор уже вытащил мобильное устройство и удалялся от пострадавшего.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что пострадавший молодой человек уроженец Москвы, и такую необычную для Россиию фамилию носит не только он, но и его сестра и мама. Остается толлько гадать, случайное ли это совпадение или вся его семья фанатеет от известного актера настолько, что полным составом изменила свои паспортные данные.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного вора, который ловко и незаметно обокрал Дэниела Крейга. Оперативникам предстоит восстановить всю картину случившегося и взять нужный след, который может привести к разгадке тайного похищения мобильного телефона. Подключится ли сам Дэниел к расследованию запутанной детективной истории пропажи мобильного, неизвестно.