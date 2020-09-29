В пику Польше: Зачем Макрон полетел к Тихановской в Литву

Лучшей площадкой для переговоров о новых президентских выборах в Белоруссии могло бы стать ОБСЕ - такую мысль высказала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. Фото: EAST NEWS

Лучшей площадкой для переговоров о новых президентских выборах в Белоруссии могло бы стать ОБСЕ - такую мысль высказала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. Встреча прошла в Вильнюсе.

За комментариями "КП" обратилась к гендиректору «Института стратегических инициатив» Сергею Маркову.

- Зачем Макрон прилетел в Литву на встречу с Тихановской?

- Мы видим, что французский и немецкий лидеры резко перешли в атаку против российского коллеги. Почему это произошло? Почему именно сейчас?

Встреча Тихановской и Макрона. Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

- Разве не из-за ситуации с «отравленным в Сибири»?

- Это могло послужить лишь триггером. Дураку понятно, что возможные версии про «отмороженных силовиков» или «олигархов» в деле "отравления" нелепы. Всплывают зарубежные следы...

- Многоходовка, направленная на то, чтобы испортить отношения Москвы с Берлином и Парижем?

- Исключать этого нельзя. Не секрет, что Лондон терпеть не может два этих центра европейской силы. Что касается Тихановской, там есть такой момент. Участие в организация протестов в Белоруссии польскими спецслужбами уже мало кем отрицается. Но нельзя отрицать и внутренне напряжение, связанное с жесткими мерами против протестующих. Многие считают, что власти не должны были так действовать. И вот в эти внутренние белорусские противоречия Польша вовлечена.

Усиление Варшавы не выгодно ни Берлину, ни, особенно, Парижу. Им претят все эти усилия по воссозданию Речи Посполитой "от моря до моря" (от Балтийского до Черного - ред.) — но в новых вариантах.

- У Тихановской — минута славы?

- Да, у этой девушки, которую в Европе кто-то принимает за лидера Белоруссии, формируется яркое знамя и громкая пресс-служба. Вот только писать пресс-релизы для нее будут в Варшаве. И это точно не нравится тому же Макрону. Для французского лидера, как и для лидера Германии, все эти телодвижения означают, что в Европе может появиться некий третий центр силы. Но он точно не нужен ни Берлину, ни Парижу! И у ЕС противоречия с Польшей по многим вопросам возникают!

- Но при этой Макрон летит в Вильнюс, где отродясь не видели французских президентов, и на встрече звучат слова про одну из старейших в Европе демократий и настойчивое пожелание о вмешательстве…

- Макрон просто пытается перехватить инициативу у поляков. И подчеркнуть, что поляки - точно не первая скрипка в Европе. И если в Минске однажды воцарится марионеточный режим, то пусть он будет проевросоюзовский. Но точно не пропольский. Режим должен быть под контролем Парижа с Берлином - но не под контролем Варшавы и Вильнюса.

Была бы протестным кандидатом в Белоруссии собачка — европейский лидер встретился бы с собачкой. Фото: REUTERS

- Тихановская набрала веса этой встречей с Макроном?

- Она, без сомнения, усилила свои позиции. Но Тихановская, очевидно, не самостоятельная фигура. Конечно, она набирается опыта. Но, увы, она недостаточно умна для управления страной - она лишь символ и марионетка.

- Однако с «марионеткой» встречается лидер европейской топ-державы?

- Ситуация такова. Была бы протестным кандидатом в Белоруссии собачка — европейский лидер встретился бы с собачкой. Не знаю, понимает ли Тихановская, что западники ее держат в роли такой собачки, которая должна гавкать в тот момент, когда ей скажут. Да, с одной стороны образовалась такая большая европейская свара. С другой стороны — унизительная ситуация для «лидера оппозиции». Которая не имеет права сказать ни единого слова от себя.

Встреча Тихановской и Макрона. Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

- При том «Большая Европа» не зовет Тихановскую на «свою площадку» — а летит к ней.

- Предполагаю большой тур Тихановской по Европе. Первым пунктом может стать Брюссель. Именно там решают все насущные вопросы евробюрократия...