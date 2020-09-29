Врач рассказал, сколько на самом деле нужно ходить в день для здоровья сердца

Физическая нагрузка нужна всем, в том числе и «сердечникам». Как не переборщить? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Для «сердечников» важный вопрос, какая физическая активность пойдет на пользу, как не переусердствовать, но в то же время быть достаточно активным. Об этом «КП» рассказал Владимир Ларин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

- В первую очередь необходимо отказаться от тяжелых изометрических нагрузок (силовые нагрузки без движения, - прим. ред.), поднятия и переноски тяжестей, длительного нахождения в одном и том же вынужденном положении, - говорит врач Владимир Ларин. – Кроме того, значимую роль играет снижение количества резких эмоциональных всплесков, так как в такие моменты нагрузка на сердечно-сосудистую систему может достигать слишком высоких значений.

Под запретом для «сердечников» - соревновательные виды спорта. А вот то, что пойдет на пользу: пешие прогулки, плавание в бассейне, езда на велосипеде в размеренном темпе и без перепадов высот. При этом гулять нужно не менее 30 минут в день. С собой обязательно нужно захватить средства первой помощи: нитроглицерин – лучше в виде спрея, валидол. И конечно, не забывайте своевременно выполнять рекомендации лечащего врача по повседневному приему лекарственных средств.

Необходимо помнить, что любое изменение самочувствия требует прекращения физической нагрузки. Не нужно продолжать тренироваться через силу.