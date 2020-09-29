Чихающая собака, зевающий кот и смеющаяся лошадь: названы самые весёлые изображения животных 2020 года

"Хозяин, я здесь!" Автор: Elke Vogelsang. Фото предоставлено организаторами конкурса

Организаторы премии Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2020 подвели промежуточные итоги и назвали 40 финалистов этого года.

"Благословение". Автор: Mateus de Oliveira. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Мама, смотри, я могу ходить по воде!". Автор: John Carelli. Фото предоставлено организаторами конкурса

В этом году в конкурсе приняли участие более 100 человек. При этом организаторы отмечают, что на конкурс можно прислать только актуальную фотографию, которая была сделано вами менее чем 50 лет назад и ранее не была представлена на конкурсах.

"Нашкодивший котёнок". Автор: Ian Mcconnell. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Ну очень довольный пёс". Автор: Dean Pollard. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Утреннее настроение". Автор: Hannah Seeger. Фото предоставлено организаторами конкурса

Среди наиболее ярких работ – кролик, который драматично зевает на камеру. Собака, которая улыбается при виде волн моря. А также смеющаяся лошадь, псы за рулем и танцующий кот. Организаторы постарались выбрать как можно более разноплановые снимки.

"Опаздываем, держись крепче!". Автор: Karen Hoglund. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Танцы котёнка". Автор: Iain Mcconnell. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Болтушки". Автор: Magdalena Strakova. Фото предоставлено организаторами конкурса

Премия Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards была впервые проведена в 2017 году Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Она ежегодно собирает веселые фотографии домашних животных. Победитель получает приз в размере 3800 долларов США. При этом 10% от всех вступительных и спонсорских взносов организаторы выделяют на поддержку британской благотворительной организации Blue Cross. Конкурс также направлен на привлечение внимания к проблеме бездомных животных.

"Не беспокоить!". Автор: Tilman Wagner. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Какие такие тапочки? Ничего не знаю!" Автор: Teun Veldman. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Забавный конь". Автор: Peter von Shnen. Фото предоставлено организаторами конкурса

Дополнительно отмечается, что окончательные итоги Премии в 2020 году будут проведены 24 ноября.

"Всплеск". Автор: Alice van Kempen. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Мастифф в шоке". Автор: Annett Mirsberger. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Королева драмы". Автор: Anne Lindner. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Вот и наш обед". Автор: Beth Noble. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Когда понимаешь, что осталось только половина обеда". Автор: Candice Sedighan. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Весёлая лошадь". Автор: Daniel Szumalis. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Доброе утро!". Автор: Ayden Brooks. Фото предоставлено организаторами конкурса