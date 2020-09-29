В Ярославль со своим САМОВАРФЕСТом

Молодежная площадка стала самой популярной на празднике. Фото: ФАДН России.

На юбилей города в Ярославль съехались представители многих регионов России и стран СНГ. На этот раз, помимо традиционных развлечений, гостям представили молодежную программу на площадке САМОВАРФЕСТ ДРАЙВ.

На ней выступили более 500 участников - граффити, скейтбординг, битбокс, рэп-фристайл, DJ-сеты, хип-хоп-спектакли, брейкинг с мастер-классами, а также уникальный фьюжн из национального коллектива и ультрасовременных музыкальных жанров сделали эту сцену одной из самых популярных на празднике.

Традиционно на фестивале зафиксирован рекорд - самый большой поднос для чаепития, изготовленный уральскими мастерами из Нижнего Тагила.

СПРАВКА «КП»

Организатор - Фонд «Культура наций». Фестиваль прошел при поддержке ФАДН России и при содействии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Комитета Государственной Думы по делам национальностей, Министерства культуры и Мэрии Ярославля. САМОВАРФЕСТ проводится ежегодно с 2017 года и трижды прошел в Москве, а также в Калуге, Орле и Вологде.