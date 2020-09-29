Онлайн-путешествие по всей стране

Идея экспедиции родилась в прошлом году. Члены Ассоциации выпускников всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» разработали Педагогическую экспедицию с Дальнего Востока в центральную часть страны. По ходу путешествия молодые ученые и учителя смогли бы познакомиться со школьниками и педагогами из разных регионов, поделиться опытом реализации образовательных проектов. Но из-за эпидемиологической ситуации экспедицию решили сделать виртуальной.

Это будут открытые онлайн-встречи, на которых пройдут дискуссии и лекции о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России. Их проведут отобранные на конкурсной основе лекторы из всех 85 субъектов страны.

Присоединиться к онлайн-путешествию может любой на сайте проекта www.moyastrana.ru/lp/online-expedition/

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ:

«Уверен, что участие в Экспедиции даст новый импульс реализации собственных проектов, направленных на укрепление межнациональных отношений между всеми народами России, их взаимному культурному и духовному обогащению».

СПРАВКА «КП»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» объединяет 25 уникальных проектов. Его задача - развитие сотрудничества между ними, постконкурсное сопровождение выпускников

Ассоциация выпускников проекта создана в 2016 году и объединяет более 5000 молодых инициативных лидеров из разных регионов России.