Ученые рассказали, как наладить снабжение Крыма питьевой водой. Фото: Михаил ПАТЛИС

Казалось бы, где Крым, а где Сибирь. Но именно ученые новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука уже не первый год изучают состояние подземных запасов пресной воды на полуострове. Своим взглядом на ситуацию поделился заведующий лабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН, канд. геолого – минералогических наук Дмитрий Новиков.

Уже несколько лет в Крыму работает целая команда, представляющая сразу несколько крупных научных институтов РАН . Кроме Института нефтегазовой геологии и геофизики, в нее входят исследователи из Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева, Севастопольского и Новосибирского госуниверситетов, Томского политехнического университета. Их задача – оценить состав и качество подземных вод полуострова. Сегодня изучено более 200.

– Катастрофическая засуха этого года и ограничения подачи воды для населения в еще большей мере обнажили существующие проблемы питьевого водоснабжения Крыма, - заявил Дмитрий Новиков. - Люди зачастую используют для питья воду из практически неизученных родников и скважин. Наша экспертная оценка выявила, что целый ряд их нельзя использовать для этих целей. Мы выявили несоответствия действующим в РФ нормам по множеству показателей, в ряде случаев – по элементам первого класса опасности.

Вынося вердикт, ученые учитывали более 100 характеристик. Они считают, что проблему снабжения водой Крыма надо решать комплексно, с участием представителей власти и науки. В частности, нужно создать бассейновое управление в структуре Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Оно и должно заняться управлением имеющимися ресурсами и созданием новых водохранилищ. .

-Кроме того, необходимо выполнить переоценку запасов действующих месторождений подземных вод и рассмотреть возможность их расширения. Также следует оценить капитальные затраты на ремонт действующего фонда скважин и инвестиционную программу развития, - отметил ученый. - К сожалению, из-за ошибок при эксплуатации, вода части водозаборов не соответствует современным требованиям. Поэтому ее можно использовать для хозяйственно-бытового водоснабжения промышленных предприятий и населения.

Еще один вариант снабжения населения водой – родники. Однако, их еще предстоит изучить на безопасность. Этим сейчас и заняты экспедиции. Эти исследования, отмечают в институте, поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований и правительством Севастополя.