Эксперты рассказали, кто и зачем создает первые частные леса России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первые частные леса в России появятся уже скоро. Их появление делает возможным постановление правительства РФ, посвященное статусу лесов на землях сельхозназначения. Оно, как отмечают в Фонде дикой природы России, «кардинально меняет систему лесоуправления» в стране.

«Самое главное в новом постановлении то, что оно легализует почти все виды использования лесов на землях сельхозназначения, в том числе заготовку древесины. Ранее эти земли, зарастающие лесом, были заброшенными, бесхозными и бесправными. Теперь все изменится. Это поможет решить острый кризис с доступными ресурсами: во многих регионах страны все леса с хорошей транспортной доступностью уже давно истощены, а лесопромышленники все чаще углубляются в первозданную тайгу, безвозвратно разрушая ее экосистемы. Выращивание леса на сельхозземлях даст тысячи новых рабочих мест, оно не только экономически выгодно для лесного бизнеса и экономики страны в целом. Оно поможет бороться с лесными пожарами и, что очень важно – за счет дополнительного объема выращиваемой и заготавливаемой древесины поможет снизить нагрузку и уберечь от освоения первозданные леса, где живут многие редкие виды животных и растений», - считает Андрей Щеголев, директор Лесной программы WWF России.

Если эти прогнозы сбудутся, все только выиграют. Сегодня леса на землях пустошей, где раньше были сельхозугодья, занимают территорию в 60 млн. га. Как считают специалисты, это около 10% всего леса. Предположить, что эту землю все-таки получится использовать под посадки каких-либо культур можно. Как уточняют в WWF, в планах аграриев засеять в течение ближайших 10 лет не менее 12 млн. га. Однако как будет в реальности сказать сложно, участки берез и осин растут на неудобьях. Но в любом случае на оставшихся 50 млн. гектаров можно выращивать деревья, а лесные фермеры вполне способны "произвести" до 300 млн кубометров древесины и обеспечить работой до 100 тысяч человек в деревнях и селах. Препонов к этому больше нет. Кроме того, эти леса также будут защищаться от пожаров и вредителей.

Эксперты WWF России отмечают, что еще есть, что изменять в подходе к использованию леса и, вероятно, впоследствии будут сделаны шаги навстречу лесному фермерству. Но справедливо считают важным само признание того, что лес на заброшенных сельхозземлях может быть частным. Это называется прорывом и революцией в лесной отрасли.