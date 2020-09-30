Сергей Шойгу об операции в Сирии: Ни один террорист не проник в Россию

Сирия, декабрь 2017 г. Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу (слева направо) на российской авиабазе "Хмеймим". Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал газете "Красная звезда" о том, как пять лет назад, 30 сентября начиналась военная операция по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок, которые собирались построить на Ближнем Востоке "Исламское государство" (*террористическая организация, запрещена в России). Цитируем ключевые моменты из интервью министра ведомственной газете.

УГРОЗА МИРУ

"Террористы хотели создать особое государственное квазиобразование «Ирака и Леванта». Точнее, их цель была в том, чтобы показать всем, что подобная идея не только возможна, но уже реализуема. При этом они хотели жить по своим извращенным псевдозаконам. Эти варвары жаждали добычи, для чего планировали на системном международном уровне заниматься грабежами и работорговлей, контролировать финансовые потоки с незаконной продажи природных ресурсов, торговать ценными объектами культурного наследия, а те из артефактов, что не находили спроса на черном рынке, попросту уничтожать "за ненадобностью".

В какой-то момент стало понятно, что эта сила напрямую угрожает уже не региону, а всему миру".

И РОССИИ

"Попытать счастья, связав судьбу с «Исламским государством», решили и почти 3 тысячи российских граждан. Получив боевой опыт, они собирались вернуться в нашу страну и претворять здесь в жизнь делегированные им "идеи": захватывать людей в рабство, устраивать массовые казни, взрывать школы, сжигать "неверных". То есть делать все то, чему они научились в рядах террористов.

Бойцы "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) на границе Ирака и Сирии, июль 2014 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В целом, на период на начало проведения операции в Сирии стоял вопрос ни много, ни мало – о дальнейшем существовании страны как государственного образования. Даже большинство авторитетных экспертов предрекали развитие ситуации по ливийскому сценарию, то есть фактически предсказывали развал единой страны и крах сирийской государственности...

В этих условиях президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обратился к руководству Российской Федерации с просьбой об оказании военного содействия в борьбе с международным терроризмом. И решение о предоставлении такой помощи было принято".

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ

"В кратчайшие сроки российский Генштаб разработал план специальной операции Вооруженных Сил России на территории Сирийской Арабской Республики, который был одобрен Верховным Главнокомандующим и принят нами к исполнению. К началу операции на авиабазе Хмеймим была скрытно создана группировка войск (сил), в состав которой вошли 50 современных и модернизированных летательных аппаратов (34 самолёта и 16 вертолётов), а также сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций. Не скорою: и сегодня, спустя время, выполнение той, первоначальной задачи, называют уникальной операцией. Для многих появление столь мощного формирования на таком удалении от российской территории, от основных баз армии и флота, стало настоящей неожиданностью. Десятки единиц боевой и специальной техники, сотни военнослужащих, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысяч километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки".

ЗАЧИСТКА БАНДИТОВ

"Активная фаза военной операции Вооруженных Сил России в Сирии продолжалась 804 дня, заняв по времени период с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года. При поддержке российской авиации сирийскими вооруженными силами было освобождено от террористов 1024 населенных пункта, в результате чего под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения перешло 88 процентов территории страны. На сегодняшний день правительство Сирии контролирует 1435 населенных пунктов. Выполняя задачи по борьбе с терроризмом на территории САР, ВКС России всего совершили более 44 тысяч боевых вылетов".

Сирия, ноябрь 2017 г. Самолет Ту-22М3 во время операции по нанесению ракетно-авиационного удара по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ организация). Фото: Кадр видео Минобороны РФ

С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ

"Бомбардировщиками Ту-22М3, оснащенными самыми современными комплексами наведения, было нанесено 47 групповых ударов по объектам террористов, вскрытых разведкой в провинциях Дейр-эз-Зор, Хомс и Ракка. Эти боевые машины, состоящие на вооружении ВКС России, совершили 369 вылетов на дальность до 2,5 тысяч км, уничтожив 215 объектов боевиков. Для нанесения ударов по наиболее важным целям были использованы высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и Х-101. В частности, сто ударов было нанесено с кораблей и подводных лодок ВМФ России, а 66 раз объекты исламистов поражали самолеты стратегической авиации, действующие на дальностях от пятисот до полутора тысяч километров. Назначенные цели поразили каждая из выпущенных ракет. Впервые в боевых действиях по поражению объектов ИГИЛ в Сирии участвовали лётчики корабельной авиации, чьи самолёты взмывали в небо с борта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов". За два месяца – период выполнения задач, ими было выполнено 420 боевых вылетов, в том числе 117 – в ночное время. На счету лётчиков палубной авиации – 1252 уничтоженных объекта террористов".

Российский пилот покидает штурмовик Су-25 на аэродроме `Хмеймим` после возвращения с задания, 2015 г. Фото: Александр КОЦ

И СИЛАМИ СПЕЦНАЗА

"Отдельные задачи, связанные с ликвидацией главарей бандформирований в глубоком тылу, точечно решались подразделениями российских Сил специальных операций. Их военнослужащие, кроме этого, умело корректировали удары авиации и огонь артиллерии, используя при этом новейшие системы наведения и целеуказания.Беспилотными летательными аппаратами было совершено более 37,6 тысяч вылетов. Ежедневно в ходе активных боевых действий в сирийском небе полеты выполняли одновременно до 70 беспилотников. Всего же по результатам ударов авиации и крылатых ракет было уничтожено 133 тысячи 542 объекта террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков. Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ. Таким образом, задача, поставленная Верховным Главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация "Исламского государства"* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию".

Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) РФ в сирийской пустыне. Март 2017 года. Фото: Александр КОЦ

УРОК МИРА

"Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным.

Что мы имеем на сегодня? Главное – ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения. Еще один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооруженных Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории".

"Операция в Сирии продемонстрировала принципиально возросшие возможности российских Вооружённых Сил, способность успешно отстаивать национальные интересы в любой точке планеты, а также готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнёрам. Она укрепила авторитет России, усилило международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать нашу страну".

ЧТО ПОЛУЧИЛИ

"Были на практике отработаны вопросы организации и ведения разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Реальный боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 98 процентов личного состава подразделений военной полиции, 90 процентов летчиков, 78 процентов военнослужащих инженерных войск, свыше половины специалистов ПВО, более 60 процентов военнослужащих ВМФ России".

"Обобщенный опыт наших действий в значительной степени позволил скорректировать направления дальнейшего развития российской армии и флота. Стоит также подчеркнуть, что в Сирии нам представилась уникальная возможность проверить современные и перспективные образцы российского вооружения, военной и специальной техники. Надо понимать, что любая, даже самая жесткая программа испытания образца ВВСТ не сможет полностью раскрыть его боевые характеристики. Выявить все преимущества и недостатки оружия позволяет только его реальное применение и эксплуатация в боевых условиях".

"Важнейшим результатом и преимуществом для нас в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке стало развертывание на основании российско-сирийского договора в Сирии на постоянной основе двух российских военных баз. Одна из них, в Хмеймиме, представляет собой аэродром первого класса, способный принимать все типы летательных аппаратов – от вертолетов до тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев. На авиабазе создана современная военная и социальная инфраструктура: 5 жилых городков, 1337 жилых модулей, три парка для техники, хранилища для авиационных средств поражения, ГСМ и материальных средств, гостиница и другие социальные объекты. Построены укрытия для боевых самолётов и вертолётов. Другая российская военная база в САР, расположенная в Тартусе, имеет статус пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Он представляет собой закрытую акваторию с новейшими причалами, что позволяет размещать десятки кораблей. Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов".

НАВЕЧНО В СТРОЮ

В своем интервью Сергей Шойгу отметил, что все военнослужащие прошедшие боевые действия в Сирии были отмечены медалями и орденами. А погибшие остались навечно в строю. Министр рассказал о каждом из героев.

О ПОДПОЛКОВНИКЕ ОЛЕГЕ ПЕШКОВЕ:

"В Сирии на долю наших военных выпала схватка с жестоким противником – безжалостным, коварным, живущим и воюющим по варварским законам. Российский военный летчик подполковник Олег Пешков оказался под губительным огнем дважды – сначала, когда его Су-24 был атакован турецким истребителем, а после, когда экипажу пришлось катапультироваться из объятого пламенем самолета…

Лишь спустя несколько дней тело подполковника Пешкова, изрешеченные пулями, удалось вырвать из рук террористов. Самолет ВТА, на борту которого находился гроб с останками пилота, на подлете к аэродрому Чкаловский по традиции военных летчиков сопровождало звено истребителей: это были последние почести офицеру, принявшему смерть в бою, но оставшемуся непобежденным. Указом Президента Российской Федерации Олегу Анатольевичу Пешкову было посмертно присвоено звание Героя России".

Герой России, подполковник Олег Пешков.

О СТАРШЕМ ЛЕЙТЕНАНТЕ АЛЕКСАНДРЕ ПРОХОРЕНКО:

"Старший лейтенант Александр Прохоренко в ходе проведения операции против исламистов в районе Пальмиры отвечал за наведение с земли средств нанесения воздушных ударов, корректировал огонь авиации. Неподалеку от селения Тадмор авианаводчика блокировала банда террористов, кольцо окружения сжималось. И тогда Александр, выдав в эфир последние координаты, вызвал огонь на себя… Вместе с ним погибли десятки вооруженных головорезов. За мужество и отвагу, за высочайшую жертвенность при выполнении воинского долга старшему лейтенанту Александру Прохоренко было посмертно присвоено звание Героя России".

Герой России, старший лейтенант Александр Прохоренко.

О МАЙОРЕ РОМАНЕ ФИЛИПОВЕ:

"Заместитель командира авиационной эскадрильи майор Роман Филипов совершил в Сирии свыше восьми десятков боевых вылетов. Его Су-25 накрывал позиции террористов, точечно поражая их огневые точки, громя вскрытые разведкой склады с оружием и боеприпасами. Но тот полет был почти мирным: необходимо было выполнить облет зоны деэскалации «Идлиб», обеспечить с воздуха контроль режима прекращения огня.

Выстрел из ПЗРК пришелся на машину ведущего, которым был как раз Роман. "Уходи в облака!" – успел он скомандовать своему ведомому, сам же до последнего боролся за жизнь своей боевой машины, и лишь когда понял, что спасти её не удастся, принял решение катапультироваться. Бандиты отследили купол его парашюта, взяли место приземления в кольцо. Но российский летчик не думал сдаваться: завидев приближающихся боевиков, открыл по ним огонь из своего штатного оружия. Тогда террористы обрушили на окруженного пилота град свинца. Будучи тяжело раненым, подпустив бандитов поближе, Роман прижал к себе ручную гранату и выдернул кольцо. Последними словами офицера были "Это вам за пацанов!"

Указом Президента Российской Федерации майору Роману Филипову было посмертно присвоено звание Героя России. Он сложил голову вдали от родной земли, но, выполняя свой долг, навсегда остался верен данной когда-то клятве – военной присяге".

Герой России, майор Роман Филипов.

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