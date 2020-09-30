Леонардо Ди Каприо готовится стать отцом

Возможно, Лео скоро станет папой. Фото: REUTERS

Леонардо Ди Каприо созрел для отцовства: по слухам, звезда «Титаника» готовится стать отцом. Друзья 45-летнего Лео рассказали англоязычному изданию «Womans day», что подруга актера Камила Морроне беременна. Это подтверждают и недавние снимки, опубликованные папарацци. Фотографии были сделаны во время пляжного отдыха пары. На фото обычно стройная Камила (в прошлом девушка рекламировала нижнее белье) выглядит заметно округлившейся.

Папарацци сфотографировали Леонардо и Камилу на пляже. Фигура подруги Ди Каприо заметно округлилась. Фото: Инстаграм.

С очаровательной 23-летней брюнеткой Ди Каприо встречается уже три года. До нее так долго место в его сердце занимали только две красавицы — бразильская модель Жизель Бундхен и израильская манекенщица Бар Рафаэли. С обеими Лео чуть было не пошел под венец. Но каждый раз его что-то останавливало. Возможно, аргентинке Камиле удастся сделать то, в чем потерпели фиаско с десяток самых красивых моделей планеты (как известно, Ди Каприо предпочитает выбирать подруг именно среди богинь подиума).

По словам приятелей Леонардо, Камила уже добилась главного — смогла очаровать маму актера Ирмелин. Говорят, суровая немка так прониклась симпатией к юной Морроне, что уже вовсю уговаривает сына жениться и, наконец, подарить ей внуков. Известно, что мама имеет на сына неограниченное влияние. Так что никто не удивится, если ради Камилы Лео, наконец, решит расстаться со статусом завидного холостяка.

Пару то и дело видят вместе в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке, на Лазурном берегу Франции и в Италии. Камила сопровождает Лео повсюду — на отдыхе и на съемках. Благодаря роману с голливудским небожителем карьера доселе мало кому известной манекенщицы резко пошла в гору.

Раньше Морроне была гораздо стройнее. Фото: Инстаграм.

С Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо закрутил роман в конце 2017 года. Экзотическая красавица с американо-аргентинскими корнями родилась в Аргентине, но ее родители довольно быстро перебрались в США. Ее мать и отец были моделями и благодаря эффектной внешности не сидели без работы – родители девочки снимались в рекламе и в сериалах. Супруги развелись, а спустя год мать Камилы Люсия познакомилась с голливудской звездой Аль Пачино. Ей тогда было 30, актеру – 66, но любви, как известно, все возрасты покорны. Пара прожила вместе почти 10 лет, а затем рассталась. Камилу Аль Пачино воспитывал с десятилетнего возраста, и говорят, с Ди Каприо она познакомилась не без его участия.