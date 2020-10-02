Ольга Бузова: Из-за «Ледникового периода» мне придется лечь на операцию

В «Ледниковом периоде» Бузова катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

То, что Ольга Бузова стала участницей шоу «Ледниковый период», мало кого удивило. Все-таки Оля периодически любит пощекотать нервы зрителям. И вот теперь она впервые встала на коньки в 34 года.

«Живу с болью»

- Оля, ты раньше каталась?

- Нет. Если бы был опыт, было бы намного проще. Сперва у меня была задача хотя бы встать на коньки. Теперь - побороть страх и поехать одной, без руки. Как только тренер или мой партнер отпускают мою руку - я сразу теряю равновесие. Сначала была радость, эйфория - прикольно, коньки. Потом наступило состояние, когда ты падаешь, тебе больно, и как бы ты ни держалась, все равно плачешь, потому что это нормальная человеческая реакция. Но потом желание удивлять и покорять оказалось намного сильнее, чем боль, страх, недосып и отсутствие времени.

- Я посмотрела на репетиции, какие вы с Димой Соловьевым (олимпийский чемпион, партнер Ольги по «Ледниковому периоду». - Ред.) поддержки делаете, у меня даже голова закружилась...

- Это не только страшно, но еще и больно. Если честно, у меня был момент, когда я себе задала вопрос: а надо мне это? С болью я живу каждый день, просто мало кто об этом знает. Не люблю об этом говорить, это очень личное...

- И все-таки что это?

- У меня давняя проблема - косточка на ноге. В свое время я делала операцию. Не помогло, косточка начала заново расти. Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета. Я и так еле ходила, отказалась от каблуков, потому что ноги не выдерживают такую нагрузку. А теперь появились коньки. Как профессиональный спортсмен езжу в клинику, где главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов меня восстанавливает. Но все равно мне придется заново лечь на операцию.

«О свадьбе пока не говорю»

- Как твой партнер по «Ледниковому периоду» отреагировал, когда узнал, что будет кататься с Ольгой Бузовой?

- Когда Диме показали: вот, это твоя партнерша, он говорит: что? Радости в его глазах не было. Потому что в пару к олимпийскому чемпиону пришел человек, который не то что ездить - стоять на коньках не может.

Сейчас Дима бережно следит за мной. Только начинаю падать, сразу подбегает и подхватывает. Конечно, мне с трудом даются многие элементы. В проекте есть талантливые девчонки, маленькие, юркие, так быстро все схватывают: хоп - и поехали. Но в моем случае всегда выигрывают работоспособность и упертость.

- Твой бойфренд Давид (Манукян, блогер Дава. - Ред.) не ревнует тебя к Диме?

- Насколько мне известно, у Димы есть прекрасная девушка. Что касается ревности, то изначально, когда мы с Давидом начинали встречаться, этот вопрос сразу был решен автоматически. Давид понимает, что я - артист, тут вопрос не в ревности, а в доверии и поддержке. Наоборот, он мне сейчас говорит: «У тебя получается с коньками?» Я отвечаю: «Ничего не получается». - «Так занимайся».

Бойфренд Ольги - блогер Давид Манукян (Дава). Фото: Личный архив

- Все пишут о вашей грядущей свадьбе...

- Мне кажется, меня хотят выдать замуж уже с 18 лет! Возможно, люди думают, что я сыграю свадьбу и стану домохозяйкой. Но этого точно не будет, я очень люблю свою профессию. Что касается свадьбы, мы с Давидом должны жить так, как считаем нужным, а не соответствовать требованиям других. Поэтому этот вопрос сегодня останется без ответа.

«Куда приехать забрать мои деньги?»

- Как ты снимаешь напряжение после тренировок?

- Я люблю шопинг. Но в прошлом году я купила квартиру (апартаменты площадью 200 кв. м рядом с Мосфильмовской улицей обошлись певице в 120 млн рублей. - Ред.), поэтому сейчас у меня много расходов на ремонт. Раньше я любила покупать туфли, теперь я покупаю мрамор. Я экономный человек, не транжира. Хотя шиковать люблю. Но делаю это только по средствам. Я не выпрыгиваю из штанов в финансовом плане.

Что меня еще расслабляет? Банальные вещи. Поход в кино, посидеть в ресторанчике, вкусно покушать. Кстати, у меня до конца года не будет ни одного выходного. Я сейчас просто подумала, как мне расслабляться, если даже времени на кино уже нет? Грустно.

- В рейтингах Forbes ты в первой десятке звезд с миллионными доходами (в прошлом году певица заработала $2,5 млн). Им можно верить?

- Я иногда хочу у журналистов спросить: «Ребята, где можно забрать мои деньги? Куда приехать?» Как хорошо мы умеем считать чужие доходы. Но почему-то никто не считает расходы. Кризис из-за пандемии коснулся всех. И тех, кто комфортно себя чувствовал, еще больше коснулся. К счастью, у меня есть подушка безопасности и возможность продолжать обеспечивать своих родителей. В ущерб себе я сохранила свой коллектив. Есть люди, за которых я несу ответственность, потому что у каждого из них семья, которую нужно кормить. Те, кто был у меня на зарплате, те на зарплате и остались.

Я работала весь карантин. В этой ситуации было два варианта. Либо выпускать песни, вести прямые эфиры в Инстаграме, либо уйти в депрессию, из которой очень сложно выбираться.

- Все думают, что артисты богатые. Но не учитывают, что огромные деньги вкладываются в шоу и хиты. Правда, что на раскрутку в соцсетях одной песни уходит около 500 тысяч рублей?

- Бывает и больше. Миллион. У меня самая моя дорогая песня, не буду говорить какая, стоила полтора миллиона. Запись, мастеринг, аранжировка. Бывают и более дорогие треки, но высокая цена еще не показатель, что это хит. Плюс очень дорогое содержание шоу. Вы ведь видите готовый результат. А репетиции, постановка шоу, хореография, костюмы, свет, звукорежиссер, плакаты - за все надо платить немалые деньги. Эти затраты полностью на мне. Хотя, не скрою, мне нравится, что на сегодняшний день я полностью себя обеспечиваю, вкладываюсь в карьеру, в ремонт своего дома, в плитку, в мрамор. Это все на моих плечах.

Телеведущая очень следит за питанием и много тренируется в спортзале. Фото: Личный архив

КСТАТИ

«Хочется макарошек, но я ем овощи»

- В фигурном катании, как и в балете, надо быть легкой. Ты стройная, но наверняка из-за проекта пришлось пересмотреть меню.

- Я в хорошей форме, потому что работаю над своей фигурой с 13 лет. Кубики на животе, которые вы периодически наблюдаете в моем Инстаграме, не нарисованные, а реальные. Конечно, если я буду есть все подряд, то я и буду соответствующей формы. Я себя сейчас очень ограничиваю. Мне хочется, конечно, и макарошек, и сосисок. Но я, чтобы держать себя в тонусе, стараюсь питаться правильно - белок, овощи.