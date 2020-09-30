Прибывающие в Нью-Йорк россияне должны будут находиться в карантине

Прибывшие в Нью-Йорк россияне будут сидеть на карантине. Фото: EAST NEWS

Губернатор штата Нью-Йорк Энди Куомо подписал указ, обязывающий граждан большинства стран мира, прибывающих в Нью-Йорк, соблюдать карантин в течение 14 дней после прилета.

Освобождение получили граждане 31 страны мира, в числе которых Таиланд, Камбоджа, Лаос и Бруней. России, Канады, европейских стран в нем нет.

Список будет обновляться раз в неделю, в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждой из стран.

Также в Нью-Йорке существует «стоп-лист» для жителей других штатов, которые также по прибытию в Имперский штат вне зависимости от способа передвижения подвергать себя двухнедельному режиму самоизоляции.

Во всех случаях предусмотрен сбор личных данных въезжающих с целью отслеживания контактов, если в этом возникнет необходимость при диагностировании коронавируса у приезжего.