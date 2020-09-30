«То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет»: Путин запретил вывоз из России необработанной древесины

Президент подчеркнул, что и сегодня в лесном комплексе остаётся много острых системных проблем. Фото: EAST NEWS

Ситуация в отечественном лесном хозяйстве дошла до того, что даже совещание у президента называлось недвусмысленно «о декриминализации лесного комплекса».

- На рубеже веков отечественное лесное хозяйство фактически оказалось в упадке - доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась на порядок – с 18 до 2 процентов, - заявил Путин. - Потому что повсеместной практикой стали так называемые серые схемы выделения лесных участков, ну и вообще, жульничество процветало так, как никогда! Расхищение просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки. Конечно, ни о каком уверенном развитии, модернизации, создании новых рабочих мест, нормальном воспроизводстве лесного потенциала в таких условиях не могло быть и речи.

Президент подчеркнул, что и сегодня в лесном комплексе остаётся много острых системных проблем.

- В большинстве регионов сохраняются прежние, сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов, - сказал Путин. - И главенствующий принцип здесь, к сожалению, остаётся – любой ценой взять объёмы, а после – хоть трава не расти! И не растёт – ни трава, ни лес не растёт. То есть применяются так называемая экстенсивные модели, когда вырубки варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов.

Глава государства особо остановился на главной проблеме лесного хозяйства - вывозе сырья вместо обработанных материалов.

- Зачастую всё это идёт через разного рода «серые» или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Проще говоря гонят контрабанду, - заявил Путин.- Необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить её таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался, в конце концов, «кругляк». При этом поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- В развитии лесного комплекса России отмечаются явные диспропорции. Ведущие перерабатывающие предприятия отрасли находятся вдали от основных центров потребления продукции, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Мы системно боремся с незаконной рубкой, однако здесь необходимы качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы. То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет. Нужно повышать качество государственного лесного надзора.

- Общая проблема недостаточный объём и качество лесохозяйственных мероприятий, которые призваны сберечь наши леса, обеспечить их защиту и воспроизводство.

- Пора установить жёсткий, однозначный принцип: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено. Надо подумать над предложением по поводу изъятия этой техники, ее конфискации.

- В пилотном режиме система учёта древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля её использование должно стать обязательным.

- Предлагаю ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации, а лесной надзор также распространить на транспортировку, хранение и переработку древесины.