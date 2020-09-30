150 талантливых ребят собрались в «Этномире»

Фото: ФАДН России

Его организовали при участии ФАДН России для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В проекте приняли участие дети из 28 субъектов России. Для них подготовили насыщенную культурно-образовательную программу: занятия по родному языку, мастер-классы и лектории, уроки риторики, иностранного языка и географии, изучение культуры и истории народов России, и многое другое.

«Таланты Арктики. Дети» – инновационный проект по сохранению традиционной культуры и навыков, в том числе языков коренных народов. Он решает задачи формирования у ребят общероссийской гражданской идентичности, гордости за свою страну и за ее достижения, экологической ответственности.

К СВЕДЕНИЮ

Проект реализуется ФАДН России при поддержке Совета Федерации, благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ПАО «Лукойл», ПАО «ГМК «Норильский никель» и частного учреждения организации дополнительного образования «Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест СНГ».