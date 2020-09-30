Сотрудники управляющей компании напали на москвичку из-за жалоб на их работу

Москвичка заявила в полицию на нападение сотрудников управляющей компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в Сосенском поселении на улице Василия Ощепкова в Москве. Днем в квартиру к 28-летней Марине В.* пришли двое молодых людей в медицинских масках. Гости представились сотрудниками управляющей компании, которая отвечает за дом, в котором проживает Марина. Молодые люди сказали, что пришли выяснить у девушки, что именно ей не нравится в работе их организации, ведь Марина часто пишет жалобы в различные инстанции на те или иные действия компании. Однако разговор сразу не заладился, молодые люди стали грубить и переходить на повышенные тона. Поняв, что конструктивного диалога не выйдет, девушка попыталась прервать разговор и закрыть дверь своей квартиры. Это вывело из себя незваных гостей и они насильно вломились в квартиру Марины. Один их мужчин схватил девушку за горло и стал угрожать.

«В полицию обратилась 28-летняя Марина В.* с сообщением о насилии и угрозах со стороны сотрудников управляющей компании. Как рассказала потерпевшая, двое молодых людей вломились к ней в квартиру, схватили за горло и требовали перестать писать жалобы на управляющую компанию. Пообещав, что в противном случае девушке будет только хуже», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает двух молодых людей, представившихся сотрудниками управляющей компании, которые вломились в чужую квартиру и напали на девушку.