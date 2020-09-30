Фантастический 2020-й: погода ставит рекорды даже в Арктике

В Арктике наблюдается резкое потепление и таяние льда Фото: Shutterstock

АФРИКАНСКАЯ ЖАРА НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА

+38 за Полярным кругом! О рекордной жаре в якутском городе Верхоянск 20 июня 2020 года написали все мировые медиа и даже Грета Тунберг. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная севернее Полярного круга. И даже для турецкого пляжа пекло, не то, что для Арктики.

А Вехроянск вообще-то - полюс холода! Самая сильная стужа в Северном полушарии зафиксирована именно здесь, +67,7 градуса. Но это дело давнее, 1892 года. В эпоху глобального потепления и в Заполярье не морозные рекорды, а знойные. По мнению российских и зарубежных климатологов, африканская жара в Якутии – не каприз погоды, а прямое следствие глобальных климатических изменений, связанных с парниковым эффектом.

Если же говорить о более конкретных причинах аномалии – это антициклон над севером Якутии, связанный со своими южными, субтропическими собратьями - тихоокеанским и центральноазиатским антициклонами, очень длинный световой день Заполярья и сухой воздух.

Верхоянск - полюс холода Фото: Shutterstock

ЧТО НИ ОСТРОВ – ТО РЕКОРД

+21,7 – менее впечатляющий на взгляд обывателя, но тоже серьезный с точки зрения климата рекорд в Арктике. Такая теплынь стояла на острове Шпицберген в Северном Ледовитом океане в конце июля. Вместо обычных +8 градусов.

На острове Визе – а это север Карского моря, 79-й градус северной широты, рукой подать до Северного полюса – в августе установлены 18 температурных рекордов подряд. В последние дни календарного лета метеорологи с изумлением фиксировали +5,8 градуса (обычно в это время уже минус). Три рекорда за август побиты и на полярной станции на острове Голомянный в архипелаге Северная Земля.

Таймыр тоже отметил ушедшее лето рекордами: жители поселка Хатанга грелись +23,4 градуса. На мысе Челюскин, самой северной оконечности Таймыра, под занавес августа было +13 градусов. А на полярной станции "Мыс Стерлегова" (75-й градус северной широты), +16,4 градуса. Как в средней полосе погода, хотя это далекое Заполярье.

...И ДРУГИЕ ПЛЯЖИ АРКТИКИ

С апреля и до августа 2020 года практически во всей Арктике стояла экстремально теплая погода. В канадской части Арктики июль был на 6 градусов теплее нормы, в российской на 4 градуса, констатируют в Росгидромете. И вода в Карском и Баренцевом морях прогрелась на 5 градусов больше, чем обычно. До купания еще далеко, но давние карикатуры на тему глобального потепления с пальмами на берегу Северного Ледовитого океана уже не кажутся фантастикой.

Тему курортов Баренцева моря продолжает исследование Йенса Хессельбьерга Кристенсена, профессора Института Нильса Бора в Копенгагене. Вода в арктических морях теплеет быстрее, чем предсказывали любые прогнозы. В последние 40 лет температура Северного Ледовитого океана повышается в среднем на 1 градус за десятилетие. Передовики по этой части – Баренцево море и воды вокруг Шпицбергена. Там вода становится на 1,5 градуса теплее каждые 10 лет. В общем, до пляжей на Кольском полуострове не так уж и далеко!

МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ ЛЕД

Льда в Арктике мало, как никогда. Логично: если с апреля аномальная теплынь (да, по заполярным меркам, но все же), как тут льдам не растаять? В июне дефицит льда был особенно заметен в Баренцевом море и море Лаптевых, на 10% меньше нормы. До рекорда дело дошло в июле – льды закрыли “всего” 7,28 млн кв. км, минимум за всю историю наблюдений.

Северный морской путь в середине лета стал почти полностью свободным ото льда – еще один сбывшийся прогноз. Прямо сейчас, кстати, по Севморпути идет учебный парусник Росрыболовства “Седов”. Опять же впервые. Барк с курсантами вышел из Владивостока, зашел в Певек на Чукотке, дальше по маршруту порт Сабетта на Ямале и Мурманск. Не будь минувшее лето в Арктике аномальным, этот исторический переход вряд ли бы состоялся. В среднем же, начиная с 1970-х, площадь льдов в Арктике скукоживается на 12% за декаду.

Во многих регионах Арктики наблюдается таяние льда от высоких аномальных температур. Фото: EAST NEWS

МИШКУ ЖАЛКО!

Первыми жертвами потепления Арктики могут стать главные северные хищники – белые медведи. Если не будет морского льда, им нечего станет есть: диета мишек состоит в основном из нерп и морских зайцев. Умки могут вымереть от голода уже к 2100 году, предостерегают канадские биологи. Пока же медведи ищут еду, где могут:

- Конфликтов белых медведей с людьми становится все больше. Я принимал участие в экспедиции по полярным станциям на Северном Морском пути. Сотрудники в один голос говорили: сделайте что-нибудь с белыми медведями, они взяли нас в осаду! - рассказал “КП” главный координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России Борис Соловьев. - Почему так происходит? Первая причина – изменение климата и ледового покрова, сроков становления льда в Арктике. В норме медведю на суше ему делать нечего. Его стихия, его мир - это дрейфующие льды. А вот когда льдов нет, он на берегу ищет, что съесть. Северяне же до недавних пор просто выбрасывали свои отходы рядом с поселком или станцией. Медведи паслись на помойках, прекрасное место, чтобы пережить тяжелые времена. Он бы, может, и хотел охотиться на тюленей в море, но когда льда нет, выбор у него – либо разорить птичий базар, либо пойти на помойку.

АЙСБЕРГ РАЗМЕРОМ С ГОРОД

Тают не только морские льды в Северном Ледовитом океане. Но и ледники на материке и арктических островах.

На Полярном Урале растаял ледник МГУ, самый длинный из уральских. Пропажу обнаружила гляциологическая экспедиция Научного центра изучения Арктики и МГУ в августе 2020 года. Ледник открыли в 1953 году, и тогда белый язык был 2,2 км длиной. В 2010 году он еще был на месте. А нынешних аномалий не перенес.

Канада тоже теряет свои ледники. В августе обрушился, шельфовый ледник Милн на полярном острове Элсмир – он был крупнейшим из сохранившихся шельфовых ледников Канады. Ледяные шапки Мюррей и Симмонс хоть и уцелели, но сжались на треть – это хорошо видно на космических снимках NASA.

Самый большой кусок льда в Арктике – Гренландия. Таяние ледового шита Гренландии – важнейшая причина повышения уровня Мирового океана (а это, в свою очередь, одно из серьезных последствий глобального потепления). И, скорее всего, оно прошло “точку невозврата”, предполагают гляциологи Университета Огайо и Калифорнийского университета.

Летом-2020 от крупнейшего гренландского ледника, известного как 79N (то есть 79-й градус северной широты), откололся кусок льда площадью 113 квадратных километров . Это если бы весь Петрозаводск взял и уплыл в океан. Или Химки. Или Керчь. Гренландия стремительно теряет свой белый щит в последние два года, с тревогой констатирует Джейсон Бокс, профессор-гляциолог Геологической службы Дании и Гренландии. Теряла и раньше, но не так быстро. С 1999 года “ушло” 160 квадратных километров льда. А этим летом – разом почти такой же айсберг откололся!

От потепления в Арктике страдают ее обитатели Фото: Shutterstock

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Такого быстрого потепления на Земле не было никогда

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России:

- Словосочетание «глобальное потепление» уже стало обыденным. Сейчас происходит ускорение этого процесса, и прежде всего оно заметно в Арктике. В полярных регионах потепление идет со скоростью 0,7 – 0,8 градуса за десятилетие, иногда даже до 1 градуса. Для климатологов это фантастические величины! Во всем мире мы говорим о росте средней температуры на 1 градус за последние 100 лет. Арктике же теплеет на градус за десятилетие. В умеренных широтах России, к примеру, скорость потепления 0,4 - 0,45 градуса за десятилетие. Тоже огромная по сравнению со средней для Земного шара. На островах Северной Земли, Шпицбергена, канадском севере бывают отдельные годы, когда средняя температура выше нормы на 3 и даже 5 градусов. Это что-то запредельное, такое трудно было помыслить несколько десятилетий назад. Сейчас - сплошь и рядом. В июле 2020 года в Северном Ледовитом океане наблюдалась минимальная площадь льдов, Северный морской путь открылся на месяц раньше срока - обычно это бывает в августе, и на очень небольшой промежуток времени, когда льды отходят на север и есть возможность без ледоколов осуществлять свободное плавание. Большинство ученых считает, что уже к середине этого века в тёплое время года Арктика будет вообще свободна ото льда. А к концу века и зимой льда там почти не будет.

С одной стороны, здорово. Севморпуть экономически выгоден для России, все грузы будут идти через Северный Ледовитый океан. Но с другой стороны, меняется береговая линия, происходит обрушение и подмыв берегов. Портовые сооружения на севере уже начинают ощущать это.

А если растает весь ледниковый щит Гренландии - ого-го что будет! Уровень Мирового океана повысится на 4 - 8 метров.

Перемещаются к северу границы вечной мерзлоты. Начинает подтаивать грунт. В Якутии я видел, как просаживаются здания: первые этажи уходят вниз, окна смотрят в землю. Избы стояли 100 - 150 лет, они были построены на вечной мерзлоте, где никаких фундаментов не надо. А мерзлота, оказывается, не вечная!

В этом году впервые за весь период спутниковых наблюдений, а ведутся они уже 42 года, в Арктике появился фитопланктон. Арктика на снимках из космоса приобрела другую цветовую гамму. Дело в том, что когда море находится подо льдом, солнечные лучи не проникают глубоко под воду. А когда океан свободен ото льда, свет проникает – и появляется фитопланктон. Это хорошо для рыбного промысел. Но никто не знает, на какие ещё процессы повлияет появление фитопланктона. Никто не может точно подсчитать плюсы и минусы.

Если бы потепление происходило медленно, то и адаптация к нему была бы естественной. В жизни нашей планеты все уже было. Было и на 10 градусов теплее, чем сейчас, и на 10 градусов холоднее. Но такого быстрого потепления не было никогда. Эта скорость и является самым опасным фактором.

ОФИЦИАЛЬНО

Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации ООН: - Арктика нагревается быстрее, чем вся планета. Это сказывается на местном населении, экосистемах и имеет глобальные последствия. То, что происходит в Арктике, касается не только Арктики. Полюса влияют на погоду и климат в умеренных широтах, где живут сотни миллионов людей.