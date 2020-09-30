В умных колонках с Алисой появились интерактивные рецепты сырников, борща и еще нескольких десятков блюд. Для того, чтобы начать готовить, достаточно сказать: «Алиса, давай приготовим шарлотку». Голосовой помощник перечислит ингредиенты и пояснит, что и на каком этапе будет необходимо добавить в блюдо. Если пользователь не знает, что приготовить, он может спросить: «Алиса, какие рецепты ты знаешь?» или «Алиса, что приготовить на завтрак?», и голосовой помощник предложит ему подходящие варианты.

«Алиса уже умела зачитывать рецепты из интернета, но мы решили пойти дальше и сделать их интерактивными. Для этого выбрали простые и в то же время интересные авторские рецепты, по которым каждый сможет приготовить что-нибудь вкусное.

Делать это с помощью голосовых инструкций удобнее, чем заглядывать в смартфон или кулинарную книгу», — отметил Андрей Законов, руководитель продукта «Алиса».

Голосовой помощник будет зачитывать рецепт пошагово, и если пользователь что-то не поймет, он всегда сможет задать уточняющий вопрос, сообщают в пресс-службе компании «Яндекс». Чтобы готовка не была скучной, Алиса также может включить фоновую музыку.

Также сообщается, что рецептами с голосовым помощником поделились кулинарные Александр Новиков, Юлия Ковальчук, Раиса Алибекова и другие кулинарные блогеры. Вся информация была адаптирована таким образом, чтобы ее было удобно воспринимать на слух.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, недавно «Алиса» научилась распознавать голос ребенка. Теперь голосовой помощник общается с детьми простыми фразами, и предлагает для них только допустимый контент.