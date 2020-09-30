Маргарита Симоньян: Россия в конфликте вокруг Карабаха должна стоять за свои интересы

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РАЗВИЛКА №1 — НА ЧЬЮ СТОРОНУ ВСТАТЬ

Дмитрий СТЕШИН:

- Россия в этом конфликте в очень непростом положении. У нее три развилки, на каждой нужно сделать какой-то выбор, как в сложнейшем квесте.

Первая - союзнические отношения с Арменией и военная база в Гюмри. При этом, в Армении сейчас прозападное руководство. И у России хорошие, дружеские отношения с руководством Азербайджана. Что нам делать? Что говорить Еревану и Баку, на чью сторону вставать?

Маргарита СИМОНЬЯН:

- Россия должна отстаивать свои интересы. Из этого исходить. Интересы России заключаются в том, чтобы 1. Прекратилась война. 2. Турция убралась с Южного Кавказа. 3. Азербайджан не стал бы провинцией Турции, как нам ясно намекает Эрдоган. 4. В Армении был бы пророссийский курс. Или хотя бы не антироссийский. Ну, хоть вещание русских каналов могли бы вернуть для начала.

Все эти цели - это долгая и системная работа. Но когда-то же надо начинать всем этим заниматься.

РАЗВИЛКА №2 — КАК СДЕРЖАТЬ ТУРЦИЮ

Дмитрий СТЕШИН

- Вторая развилка. Турция открыто заявляет, что готова воевать (а, может, и уже скрытно воюет) на стороне Азербайджана против нашего союзника, которому мы обязаны оказать помощь. И получить, как следствие - конфликт со страной-членом НАТО, у которого есть интересы, между прочим, и в Крыму, и на Кавказе, и даже в Татарстане! Что нам делать на этой развилке, учитывая нашу стройку АЭС в Турции, наших туристов и наш газопровод "Голубой поток"?

Маргарита СИМОНЬЯН:

- Турцию надо сдерживать. Если Россия не будет сдерживать Турцию - глазом не моргнет, как не то что Азербайджан, а и Крым станет турецкой провинцией. Только идиот может этого не понимать.

РАЗВИЛКА №3 — ЧТО ЖДАТЬ ОТ АРМЯНСКОЙ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИАСПОР В САМОЙ РОССИИ

Дмитрий СТЕШИН:

- Третья развилка - уже внутрироссийская. Большая армянская диаспора живет и в Москве, и в Краснодарском крае, а азербайджанский торговый бизнес - по всей стране. Летом, во время первого обострения в Карабахе, мы уже видели "абрикосовую войну" между армянскими и азербайджанскими диаспорами в России. Что ждать теперь? Кому будут лояльны армяне проживающие в России, имеющие российское гражданство? Как вести себя российским властям?

Маргарита Симоньян: "Если Россия не будет сдерживать Турцию - глазом не моргнет, как не то что Азербайджан, а и Крым станет турецкой провинцией". Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- Армяне в Краснодарском крае не имеют никакого отношения к тому, что вы называете диаспорой. Я сама оттуда и знаю, о чем говорю. Эти люди жили там или со времен пригласившей их Екатерины, или, как мои предки, приехали в 19 веке на адлерские земли, опустевшие после Кавказской войны. У этих людей совсем другое отношение к России. Потому что Россия - наша Родина. Большинство из кубанских армян никогда даже не были в Армении. Конечно, все армяне мира - и я в том числе - сейчас очень переживают из-за происходящего, у всех сердце кровью обливается. Но, поверьте, российские армяне ни в какой ситуации не стали бы вести уличные бои в Москве. Это молодежь, приехавшая позавчера, которую старшие, к сожалению, и с той, и с другой стороны, не научили, как себя вести, если ты в гостях. Россия в этой ситуации должна всего-навсего требовать соблюдения собственных законов. В том числе, миграционных.

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