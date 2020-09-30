Может ли Армения задействовать военную базу России

Боец армии Нагорного Карабаха отправляется на позицию. Фото: REUTERS

"Российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении, заявил премьер этой страны Никол Пашинян. Он допустил, что в «конкретных ситуациях» потенциал базы может быть использован. По его словам, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне Карабахского конфликта не сформировалась такая необходимость. «Но у нас непредсказуемая ситуация, и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие», — отметил Пашинян.

А тут сразу возникает вопрос: какие "конкретные ситуации" могут возникнуть, при которых "потенциал" 102-й российской военной базы в Армении может быть задейстстван? Давайте возьмем несколько возможных вариантов.

Первый. Войска Азербайджана (или Турции) вторглись на законную территорию самой Армении и оккупируют ее.

Второй. ВВС Азербайджана (или Турции) наносят ракетно-бомбовые удары по аэродрому, на котором совместно базируются боевые самолеты (вертолеты) Армении и России.

Третий - Войска Азербайджана (или Турции) с боями занимают несколько районов Нагорного Карабаха.

Конечно, может быть бесчисленное количество и других вариантов, но рассмотрим пока только эти. А здесь прежде всего нужно заглядывать в документы, которые определяют и военные отношения Москвы и Еревана, и статус нашей военной базы в Армении. Главный документ принят Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) еще в 1992 году. Россия и Армения поставили под ним свои подписи. А теперь читаем статью №4:

"Если одно из государств - участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами - участниками как агрессия против всех государств - участников настоящего Договора.

Российские военнослужащие у ворот 102-й воинской части в Гюмри, зима 2013 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В случае совершения агрессии на любое из государств - участников Договора все остальные государства - участники по просьбе этого государства незамедлительно предоставят ему помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

Кажется, все предельно ясно. Как быть в этой ситации России? А вот здесь - очень серьезная "закавыка". Кто первый и на кого напал - Азербайджан на Армению или наоборот? Этого до сих пор никто не может понять, потому как Ереван и Баку весьма путанно отвечают на этот вопрос, обвиняя друг друга. И второе - юридически Нагорный Карабах не считается частью Армении. А защищать эту территорию от кого-то бы ни было Россия, как говорится, не подписывалась.

Теперь - о нашей 102-й военной базе и возможности задействовать ее в азербайджано-армянском вооруженном конфликте. Тут тоже надо смотреть в документы. И прежде всего - в российско-армянское соглашение о статусе нашей базы. Читаем: "Российская военная база в период ее пребывания на территории Армении кроме функций по защите интересов России обеспечивает совместно с Вооруженными Силами Армении безопасность Республики Армения...".

Обратите внимание на слова - "обеспечивает... безопасность Республики Армения". Об обеспечении безопасности Нагорного Карабаха нет и слова. Ибо он (повторюсь) юридически не является территорией Армении. Следоваельно, Россия не имеет законного права использовать свою военную базу для защиты Нагорного Карабаха. Другой вопрос - если Азербайджан (или Турция) зайдет на территорию Армении. В таком случае и может быть задействован потенциал 102-й российской военной базы. И уж тем более если кто-то вздумает, скажем, бомбить саму российскую военную базу в Гюмри или авиабазу Эребуни, где дислоцируются вместе российские и армянские самолеты и вертолеты.