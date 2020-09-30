Фанаты перед «Дерби двух столиц»: кто поссорил болельщиков «Спартака» и «Зенита»

Болельщик из Санкт-Петербурга сжигает красно-белый шарф на матче чемпионата России по футболу между командами "Зенит" и "Спартак". Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В эту субботу «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Артем Дзюба называет этот матч главным в чемпионате. «Дерби двух столиц» действительно обещает искрить не только на поле, но и на трибунах, а может быть и в городе. Однако между фанатами не всегда были горячие отношения – когда-то клубы дружили, но все изменил ЦСКА. «КП» вспоминает хронику ультрас-войны.

ЦСКА рассорил «Зенит» и «Спартак»

Поначалу фанаты «Зенита» и «Спартака» не то, чтобы дружили - у них был твердый нейтралитет. Когда в СССР фанатские движения только зарождались, болельщики питерцев впервые приехали на выезд в Москву, и все закончилось не дракой, а хорошей пьянкой. «На первом выезде наши фанаты познакомились со спартаковской основой, подружились. Автоматически это означало вражду с «конями», - рассказывал в интервью Sports.ru болельщик «Зенита» Максим Дукельский.

Но с «конями», то есть с ЦСКА в конце 80-х поклонники «Зенита» сдружились еще крепче. «В 80-е мы с конями враждовали, потом был нейтралитет, в конце 80-х – начале 90-х пошла дружба, что не радовало наших спартаковских друзей», - добавил Дукельский. В одном из конфликтов фанаты «Зенита» решили вписаться в драку за ЦСКА против красно-белых. Вроде бы это была частная инициатива определенных фанатов. Но с тех пор трибуны «Спартака» и «Зенита» - враги.

«Щелчок» - культовая драка

Важно уточнить, что и до данного эпизода между фанатами были мелкие зарубы, но самая массовая произошла 30 августа 1997 года. Тогда двойную победу одержали красно-белые. Сначала фанаты, затем игроки – 2:0. Фанаты «Спартака» узнали о прибытии оппонентов и приехали сразу на вокзал. Первый разгром дался легко – красно-белые напали на спящих зенитовцев. Позже гости захотели отомстить – вроде получились, болельщики из Санкт-Петербурга немного побушевали у касс стадиона. Самое же главное было впереди!

Спартаковские фанаты на выезде, конец 90-х. Фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС

«Щелчок» - именно так называют фанаты знаменитое противостояние болельщиков «Зенита» и «Спартака». Поклонники обеих команд двигались в сторону стадиона «Локомотив», и тут состоялась их встреча. Фанатов сине-бело-голубых было около 700, красно-белых – 150. Несмотря на почти семикратное преимущество победу одержали москвичи. Важное примечание – красно-белые использовали арматуру, в фанатских кругах это считается грязными приемами. Большинство гостей убежало, но все-таки некоторых людей задело – от мелких ссадин до переломов.

Ледовое побоище

После «Щелчка» противостояние фанатов «Зенита» и «Спартака» обострилось. Позже случилось несколько драк в Москве, но часто в конфликты вмешивались сотрудники милиции и ОМОН. Однако в 2005 году состоялось масштабное противостояние. На футбольном поле 11 июня команды не смогли выявить победителя (1:1), а вот в драке это сделать удалось. Составы, казалось, были равными – около 150-300 человек со стороны питерцев и столько же со стороны москвичей.

Началось все с обидных кричалок и перекидывания файеров. Затем пошла заруба – люди слились в одну кучу, молотя друг друга, а некоторые люди просто лежали без движения на землю. Через 2 минуты фанаты «Зенита» побежали на мост реки Оккервиль, туда же двинулись и болельщики «Спартака» - итог кучамала. Какая-то давка на мосту, в которой не везло находящимся в первом ряду людям, но все-таки поклонники питерцев «дали по тапкам» [убежали – прим. ред.]. Победу одержали красно-белые. Кстати, это видео можно легко найти в ютубе.

Перед началом легендарной "Битвы у реки Оккервиль", Санкт-Петербург, 2005 год.

Милиция и ОМОН везде

После многих драк сотрудники правоохранительных органов начали изучать фанатские движения, поэтому они стали часто «накрывать» драки болельщиков. И в Москве, и в Санкт-Петербурге продолжалась организация боев, но все же сотрудники пресекали их. Но одна массовая драка все же состоялась – перед матчем «Зенита» и «Спартака в мае 2012 года (2:3).

Драка состоялась в метро, на станции «Садовая». С обеих сторон было примерно по 70 человек. Противостояние продолжалось около 10 минут, оно повлияло на движение поездов – все остановилось. Конечно, к месту события подъехали сотрудники полиции, которые и остановили драку. Некоторые фанаты были задержаны, некоторым повезло – они обошлись без наказания.

Акция «Фанат не преступник» объединяет

Наверное, не каждый мог себе такое представить, но фанаты почти всех клубов поддержали акцию «Фанат не преступник». Это случилось как раз перед матчем «Зенита» и «Спартака» (1:0) в декабре прошлого года. Тогда около 200 болельщиков красно-белых задержали еще до самой встречи, в том числе был задержан и заводящий «Спартака», которому выписали бан на посещение матчей на 1,5 года.

Фанатское движение «Фратрия» устроило акцию «Фанат не преступник». В ходе нее каждый коллектив болельщиков должен был покинуть трибуну на 30-й минуте матча. Так почти и вышло – почти все фанаты поддержали идею, но не все уложились в тайминг. Например, болельщики «Зенита» в матче с «Динамо» ушли с трибуны только на 41-й минуте, поклонники бело-голубых попытались тогда выйти на 30-й минуте, но их удержала полиция.

Но после того, как акция закончилась, вражда между фанатами возобновилась.