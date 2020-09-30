Что нового на Украине: Убили сотрудницу посольства США и хотят … переименовать Россию

Пассажирка в киевском общественном транспорте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, на Украине обиделись, что про них забыли и все ловят новости с новых горячих точек — Белоруссии, Карабаха и США. И напомнили о себе так, что и захочешь, а не пройдешь мимо.

БИЛИ НЕ ПО ПАСПОРТУ, А ПО ГОЛОВЕ

Для начала в Киеве до смерти избили сотрудницу посольства США Санвер Никаэло. Ее обнаружили в городском парке с обширной травмой головы и без сознания. Отвезли в больницу, но врачи спасти американку не смогли.

Национальная полиция Украины (в Киеве теперь все национальное) устанавливает обстоятельства происшествия. А местные журналисты со ссылкой на источники в этой полиции рассказали, что уже есть приметы мужчины, который может быть причастен к убийству гражданки США.

Что на это скажут из Америки? Только об этом и спорят на ток-шоу украинские политологи и даже астрологи. Погрозят пальцем? Не пришлют новой партии Джавелинов (переносных противотанковых ракет)? Или отзовут поздравление по случаю Дня Незалежности со словами о том, что Украина сделала фантастические успехи в установлении демократии и порядка?

СЕМЬ ЮМОРИСТОВ И ОДИН ИМПЕРАТОР

Не менее драматичный расклад, чем на украинских ток-шоу, сложился на выборах мэра Одессы, которые пройдут 25 октября. Одесситы в панике: избирком зарегистрировал кандидатами в мэры сразу 2 Зеленских и 5 Филимоновых.

Причем, Василий Зеленский выдвинут Цыганской партией Украины. А Александр Зеленский — партией «Молодежь к власти». Что о них думает президент Украины Владимир Зеленский? Ему не до того. Потому что он выдвинул в мэры Одессы известного комика, игравшего в команде КВН «Джентльмены Одессы» Олега Филимонова. Если уж Украиной правит юморист, то Одессе сам Бог велел.

Юморист Олег Филимонов собрался в мэры Одессы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но незадача. Вместе с джентльменом Олегом Филимоновым в мэры Одессы зарегистрировались еще 4 (!) Филимонова. И трое из них — тоже Олеги.

Избирателю обхохочешься.

Но нашелся и один серьезный кандидат в мэры — Дарт Вейдер. Мрачный тип в костюме героя из «Звезных войн», не пропускающий ни одни выборы последних лет в Одессе.

И ведь он имеет все шансы — в такой-то компании.

«МОСКОВИЯ»? ТОЛЬКО ПОСЛЕ «МАЛОРОССИИ»

Но больше всего наделал шума депутат Верховной Рады Украины от партии Зеленского «Слуга народа» Никита Потураев. В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что Киеву следует на государственном уровне переименовать Россию в «Московию».

Зачем? Ну чтобы насолить. А почему нет? По мнению пана Потураева, каждый народ сам решает как ему называть другие страны.

- Французы называют Германию «Аллеманией», и что? А россияне – «Германией», а мы – «Нимеччиной», - привел примеры депутат. - И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?»

Телеведущая скромно заметила представителю «Слуги народа», что его предложение все же несколько унизительно для россиян. На что он тут же возмутился:

- Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство или Московия, и не обижались», - распалялся пан депутат. При этом ссылаясь на исторические «документы, где все это записано».

Любопытно, а что «записано» в тех самых «документах» по поводу Украины? Как она в то время называлась? Малороссия. А «Украина» впервые возникла на картах лишь спустя два века после Петра. Так, может, и нечего лукавить?