«Хочу пожить своей жизнью»: жених Ольги Бузовой рассказал о расставании

После дуэта с поп-королем Давид Манукян окончательно стал своим в шоу-бизнесе. На фото с Филиппом Киркоровым и Яной Рудковской. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дамы в коктейльных и вечерних платьях, кавалеры в смокингах и строгих костюмах: на гала-ужине по случаю старта голосования премии "GQ Человек года 2020" знаменитости, привыкшие на изоляции к треникам да толстовкам, были одеты с иголочки. Блогер Давид Манукян, который после дуэта с Филиппом Киркоровым окончательно стал своим в шоу-бизнесе, появился на вечеринке одним из первых, без опозданий. В бабочке, белоснежной рубашке и... без Ольги Бузовой, что лишь подогрело слухи о проблемах звездной пары. Последние несколько недель они выходят в свет по одиночке и даже в Инстаграме больше не радуют подписчиков совместными видео.

- Поклонники переживают за вас с Олей - что случилось? Это временная размолвка? - поинтересовалась "КП" у Давида.

- Да нет, все нормально, - грустно улыбнувшись, ответил блогер.

- Почему тогда вы не появляетесь в ее Инстаграме? Когда это наконец произойдет?

- Не знаю... Но когда мы снимаемся вместе, все говорят: "Смотрите, они хайпуют на своих отношениях!". Когда не снимаемся - снова то же самое. Поэтому здесь палка о двух концах. Я просто хочу немного пожить своей жизнью. Личное - это личное, а работа остается работой.

- Но вы по-прежнему пара?

- Да.

- Вы ведь впервые на GQ? В этом году у вас столько дебютов...

- Да, для меня это важный год, он стал прорывным - удалось поработать с Филиппом Киркоровым. На самом деле все получилось очень спонтанно. Я написал ему в Инстаграме, что хочу переделать его хит, чтобы он зазвучал современно. Неделю он мне не отвечал, тогда я удалил сообщение и написал по-новому. Тогда-то Филипп и ответил. Мы встретились, начали придумывать что-то для ТикТока, но идеи не приходили. Тогда я пошёл ва-банк, говорю: «Филипп, давайте так. У меня есть для вас бэнгер». Он не понял: «А что это такое?». Пришлось объяснять, мол, суперхит, который будет у всех на слуху. Показал ему свои заготовки, было видно, что ему сразу понравилось. Но Филипп взял два дня на раздумья. В итоге через полчаса, когда я ехал домой, он мне набрал: «Давай. Делаем!».

Жених Бузовой появился на вечеринке в одиночестве. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Многие годами мечтают о дуэте с поп-королем. Говорят, Ольга тоже мечтала, а тут жених взял и обошел...

- Ну, я никого не обходил. У нас нет такого, чтобы мы соревновались. Просто я такой человек, всегда стучу во все двери. Я очень многим предлагал поработать вместе, кто-то закрывал двери, а кто-то открывал. Я знаю лишь одно: надо просто пробовать.

- С кем теперь мечтаете записать дуэт? Может, Алла Пугачева?

- Да нет таких целей. Я просто делаю то, что мне в кайф. Будут классные песни, обязательно будет лирика в ближайшее время. Я хочу делать то, что приносит удовольствие и пользу моим подписчикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девочки они такие»: Мама Ольги Бузовой прокомментировала новость о расставании дочери с Давидом Манукяном

Телеведущая удалила совместные снимки с женихом, а тот попросил у поклонников поддержки (подробности)