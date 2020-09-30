Панин рассказал о «сумасшедшем романе» с Мариной Александровой

Алексей Панин рассказал о своих чувствах к Марине Александровой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS и Инстаграм.

Сегодня мало кто помнит, что когда-то они были вместе: расставшись с актером-дебоширом Александром Домогаровым, юная Марина Александрова попала прямиком в объятия другого звездного любителя алкоголя – Алексея Панина. Поддавшись порыву ностальгии, Панин решил напомнить о своих чувствах и поделился в Инстаграме архивной фотографией с Мариной.

На снимке Панин и Александрова сидят вместе за праздничным столом и весело смеются.

- Эта фотография – единственное, что осталось от..., - загадочно подписал снимок артист, сопроводив пост хэштегом #МаринаАлександрова.

Подписчики артиста в комментариях принялись обсуждать, что бы это значило. Многие догадались, что пару связывали нежные отношения. И все же некоторые фолловеры сочли эту версию слишком невероятной.

- Человек просто выкладывает фото с коллегами, а вы уже девочку с грязью смешали, - написала одна из подписчиц.

«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет», - ответил ей Панин в комментариях.

У актеров действительно был короткий роман. Дело было в 2006 году, когда 24-летняя Марина устала от мучительных отношений с Домогаровым и решила забыться в объятиях Алексея Панина. Они встречались всего месяц.

- У нас было все стремительно, - рассказывал Панин об Александровой в интервью «КП». - Я практически сразу переехал в ее квартиру. Но, к сожалению, я Марине доставил один геморрой. Она сменила одного ненормального на другого. Закончились наши отношения так же стремительно. Помню, уезжая в Рим, она оставила мне ключи от своей машины, на которой я попал в аварию. Мне до сих пор стыдно за тот случай.

Расставшись с Домогаровым, Марина Александрова попала в объятия другого любителя выпить - Алексея Панина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После этого Марина снова вернулась к Домогарову – они встречались еще год, пока окончательно не разошлись. Затем Александрова вышла замуж за своего коллегу по сцене Ивана Стебунова. Их брак тоже оказался коротким, супруги развелись через два года после свадьбы. Виноват в разводе был Иван – он изменил Марине на гастролях.

- Сказать честно? Я изменил. Да, я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я уже вернулся совершенно другим человеком, - признался Стебунов Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». - Не планировал рассказывать Марине, но женщины такие вещи чувствуют. Следующий год мы пытались склеить наши отношения, старались забыть про этот эпизод и жить дальше. Однако уже было понятно, что ничего не получится.

Иван Стебунов изменил Марине. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Марина через несколько месяцев после развода начала встречаться с режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Сейчас 38-летняя Марина счастлива в браке с Андреем, у них двое детей, сын и дочь.