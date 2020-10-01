Как залипание перед телевизором влияет на активность мозга

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1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В последнее время все чаще бабушек и дедушек, впрочем, как и их внуков, можно застать на диване перед телевизором, а не за кроссвордом и книгой. Отвлечься от проблем за просмотром телешоу и программ – неплохо иногда, но может ли это стать правилом отдыха? Как образ жизни на диване перед экраном влияет на активность нашего мозга, на память и внимание, «КП» рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением, в том числе дневного стационара, врач-невролог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Татьяна Донских.

- Действительно, телевизор в наше время стал неотъемлемой частью быта практически каждой семьи. А многим пожилым людям, к сожалению, заменил собеседника и друга, который развлечет, не требуя ответных усилий. Чтение и разгадывание кроссвордов относятся к активной интеллектуальной работе мозга, что способствует формирование новых нейронных связей, накоплению когнитивного резерва. А телевизор дает человеку уже готовый образ, лишая тем самым мозг необходимости думать, задавать вопросы, фантазировать, анализировать, делать собственные выводы, - говорит врач-невролог Татьяна Донских.

Оказывается, яркая телевизионная картинка способна ввести в транс и взрослых, и детей. Вот почему мы «залипаем» перед экраном на весь день. После такой разгрузки потребуются усилия, чтобы вернуть мозг к восприятию текстов и интеллектуальной деятельности.

- Многие люди расценивают просмотр телепередач как способ отвлечься от собственных мыслей. Просмотр телепередач и впрямь предполагает пассивный образ времяпровождения, но это как раз и провоцирует так называемые «болезни цивилизации», такие как ожирение, сахарный диабет, остеохондроз, болезни сердечно-сосудистой системы, нарушение сна, деменция. А ведь намного полезнее расслабиться вам поможет прогулка, спорт, чтение, музыка, - считает врач-невролог Татьяна Донских.

Однако врач-невролог отмечает, что поменять свои привычки никогда не поздно. Не обязательно запрещать себе телевизор полностью, но хорошо бы ввести временные ограничения, допустим, позволить себе одну интересующую образовательную программу, а потом пойти на курсы, мастер-классы по этой теме уже в реальной жизни. Или просмотреть новости по телевидению, но и прочитать потом статью на эту тему в газете, сопоставить факты, проанализировать данные, сделать собственные выводы.

- Хочется вспомнить высказывание французской писательницы Фелиции Жанлис «Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор». Так что делайте свой выбор, - говорит врач-невролог Татьяна Донских.