Глава МИД Италии: Мы должны быть прагматичными и не разрывать каналы связи с Минском

Майк Помпео и Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам переговоров. Фото: REUTERS

После переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, совершавшим рабочий визит в Италию, глава итальянского МИДа сделал несколько заявлений для прессы.

Касаясь эскалации армяно-азербайджанского конфликта, Луиджи Ди Майо выразил озабоченность официального Рима возобновлением военных столкновений в зоне соприкосновения Азербайджана и Армении. Он также подтвердил готовность Италии внести свой вклад в урегулирование этого конфликта прямо сейчас и сообщил, что в ближайшее время проведет переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.

Министр не обошел своим вниманием и события в Белоруссии, призвав Минск «начать эффективный и всеобъемлющий диалог со всеми вовлеченными сторонами, включая оппозицию и членов гражданского общества».

- Мы должны быть прагматичными и не разрывать каналы связи с Минском. Совершенно очевидно, что для того, чтобы достичь положительного эффекта, мы должны привлечь Россию, чтобы она могла играть конструктивную роль в продвижении диалога с Минском. – сказал министр.

Он также подтвердил, что в этой связи поддерживает регулярную связь и проводит консультации с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.