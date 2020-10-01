Сергей Степашин: На стороне «Краснодара» оказался «футбольный бог»

Член совета директоров ФК «Динамо» прокомментировал успех клуба в Лиге чемпионов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, «Краснодар» впервые пробился в Лигу чемпионов. Вы уже поздравили Галицкого?

- Да, я направил ему поздравление по эсэмэске. Я много раз уже говорил, мне очень импонирует то, что делает Сергей Галицкий в нашем футболе. Он это делает от души, за свои средства. Это и спортивная академия, и стадион, это и команда. И то, что вчера они пробились, именно пробились... Ведь играли, скажем так, средне, но бились по-настоящему, вот то, чего не хватало, может быть, другим нашим командам, которые не попали в Лигу Европы.

- А что вы там написали в СМС? Озвучьте, если можно.

- «Поздравляю с победой. Все по делу!»

- Когда в июне игроки «Динамо» заболели коронавирусом, то «Краснодар» согласился перенести матч на месяц. А потом вы их обыграли. И они не смогли напрямую попасть в Лигу чемпионов. Но справедливость восторжествовала.

- Абсолютно. Есть такое понятие в спорте, и в футболе, в частности, – «футбольный бог». Он был на стороне «Краснодара», и совершенно справедливо.

- То есть в футболе присутствует какой-то высший разум?

- Я думаю, что везде. Мы просто иногда этого не понимаем.

- В воскресенье «Краснодар» приезжает в гости к «Динамо». Кто выведет на поле динамовцев? Ведь тренера Кирилла Новикова отправили в отставку.

- Есть Александр Кульчий, он исполняет обязанности главного тренера. А помогать ему в тренировочном процессе и во время матча будет спортивный директор Желько Бувач. Кстати, он провел уже первые тренировки.

- Такому великому клубу как «Динамо» нужен большой тренер, как Бесков. Где его найти?

- Вот когда он появится, мы обсудим его кандидатуру.

- Вернемся к еврокубкам. Теперь впервые в групповом этапе Лиги чемпионов будут играть три российских клуба: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Им придется отдуваться за «Ростов» и «Динамо», не попавших в Лигу Европы?

- Да нет, зачем? Они ни за кого отдуваться не будут. Они будут играть, я надеюсь, в футбол, а не отдуваться. А во-вторых, они будут играть за честь своих клубов и за честь страны. Я очень рад, что у нас три клуба прошли. Кстати, я также рад, что и два клуба из Украины попали в групповой этап ЛЧ – «Шахтер» и «Динамо» (Киев). В советское время мы все тоже болели за эти команды, особенно за «Динамо» (Киев) Лобановского.

Хотелось бы, конечно, чтобы встретились они между собой где-нибудь так вот в полуфинале Лиги чемпионов. Но это мечта.

ПО ТЕМЕ

Почему три российских клуба в Лиге чемпионов – это круто и важно

«Краснодар», а также «Зенит» и «Локомотив», дарят нам уникальный сезон. Наслаждайтесь им – когда еще такое будет (подробнее)