Нужно ли переименовать передачу «Что? Где? Когда?» в «Кого? Как? Куда?»

2009 год, Скипский в поездке на чемпионат со школьницей 239 физмат-лицея, где он вел кружок ЧГК, в купе. По лицам видно, что они пьяны. Фото: СОЦСЕТИ

МеТоо (читается: «Ми ту») – значит: «Меня тоже».

Имеется в виду, изнасиловали, принудили в сексуальном плане.

Движение зародилось в Америке, где на рассказах: «И меня такой-то... <использовал> -дцать лет назад», - люди реально садятся в тюрьму (см. уголовное дело Харви Вайнштейна: 23 года лишения свободы, из доказательств – голые слова); в общем, полный оплот демократии.

У нас не так.

Женщины охотно делятся постельными обидами в соцсетях, но для суда и следствия требуются аргументы повесомее: видео и, извините, биология; такие мы отсталые.

В общем, неудивительно, что первой о сексе с учителем-знатоком рассказала корреспондент The Bell: издания, основанного топ-менеджерами, уволенными из РБК, размещающего новости типа: «Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира» и лежащего на сервере io (Британские территории в Индийском океане). Такая «Медуза» в миниатюре.

Скипский в поездке со школьниками в Великие Луки, 2009 год (в футболке "Маленькая сестра лучше большого брата"). Фото: СОЦСЕТИ

Катя Аренина (давно подмечено, что все российские либералы до пенсии - Кати, Нюты и Аси), обстоятельно, постов на десять, пожаловалась, что в 15-16 лет к ней подкатывал: щупал, шутил, пытался поцеловать - школьный учитель географии и игрок телевизионного «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский; однажды он чуть не увез пьяненькую одиннадцатиклассницу из кафе к себе домой (не спрашивайте), в 18 девушка поддалась на уговоры и здесь не имеет никаких претензий (гусары, молчать!).

История не красила ни учебное заведение, ни педагога, ни саму «жертву», но, в целом, не шокировала: тянуть девицу в койку умник начал четко с возраста согласия (в РФ он с 16-ти лет), насилия не применял, в школе давно не работает... И потом, она же согласилась. Возможно, я старомодна, но секс по обоюдному согласию почти как венец: он покрывает все...

И тут гнойник взорвался.

"Я - сверхловелас :)))" Такое фото Михаил Скипский послал одной из обвинивших его в приставаниях. Фото: СОЦСЕТИ

СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ

«Мне было 15-16 лет, я недолго пробыла в чгкшной тусовке (движении «Что? Где? Когда?». – Ред.). В автобусе он взял место со мной, сначала просто обнимал, потом запустил руку под лифчик. В этот момент ему позвонила жена (да, и во время истории с Арениной, и во время всех остальных, Скипский был женат. – Ред.). Позже он показал мне номер, в котором должна была жить я. Предложил поспать вместе и начал раздеваться, чтобы лечь на одну кровать.

Я была тихим запутавшимся подростком. Он догонял меня после школы в метро, старался поцеловать в губы. Мое сознание прячет от меня подробности, я помню только обрывки того времени».

Михаил Скипский целует 15-летнюю участницу ЧГК с Украины, попросившую сделать селфи. Конкретно эта девушка не выдвинула никаких претензий: "Для меня это было "гыгы звезда меня в щёку целует я крутая". Фото: СОЦСЕТИ

«Чтобы вы понимали, одной из моих подруг он НАМЕРЕННО ставил двойки, чтобы она пришла на пересдачу, и запирал аудиторию на ключ. Она рассказывала, что он насильно ее поцеловал (это был ее первый поцелуй, и она ненавидит об этом говорить). Он втерся в доверие к ее родителям.

35-летний мужик, который… <врет>, что у него с девочкой все серьезно. Родители верят, потому что он ВЗРОСЛЫЙ, СЕРЬЕЗНЫЙ, и, безусловно, очень умный, знает, что говорить. Та девочка не может вообще вспоминать то время, когда она попала под его влияние и манипуляции (у нее были плохие оценки, он грозил поставить ей 2 в году, если бы она не ходила с ним на встречи, а тогда бы ее выгнали из школы)».

Скрин из паблика "Подслушано в ЧГК". Девочки приходили туда и анонимно жаловались на приставания Скипского. Фото: СОЦСЕТИ

«Я пришла рассказать <в Телеграм>, потому что на моей странице в ВК у меня родственники. Они очень тяжело пережили период, когда это происходило. Я ходила в кружок с 14 лет. Лапать он меня начал уже тогда. Мои родители разводились, мама лежала днями в кровати и плакала, ей было не до меня. Тогда-то он и позвал меня впервые погулять. Мое психическое состояние тогда было ужасное. У меня не было человека, с которым можно было поговорить…

В течение 2-х лет это был груминг (приготовление ребенка к сексу. – Ред.). Внушение мне, что я особенная, что он меня понимает. Через две недели после моего 16-летия он впервые занялся со мной сексом. Это потом было постоянно. Моя мама узнала. Распечатала нашу переписку. Пригрозила, что расскажет во дворце (Михаил Скипский преподавал в лицее при Аничковом дворце в Санкт-Петербурге. – Ред.). Встретилась с его женой. Та уговорила ее не рассказывать, потому что якобы беременна. Я не знаю, беременна ли она тогда была, мне кажется, то произошло позже (у Скипского маленький сын. – Ред.). Я очень рада, что у большинства подростков, рассказывающих свои истории, есть здоровое понимание границ, что они смогли этому противостоять. У меня не было, я не смогла. Самое страшное для меня было осознать, что я не была никакой «особенной», что таких были десятки»…

Скрин из паблика "Подслушано в ЧГК". Девочки приходили туда и анонимно жаловались на приставания Скипского. Фото: СОЦСЕТИ

Историй, действительно, были десятки, вязкий кошмар психологических травм перемежался бодрым: «Скипский встретил меня после ЕГЭ, мы гуляли, я привела его на крышу, где случилась реальная попытка насилия: он стягивал с меня майку, и ругался, что я «ломаюсь», - нецензурным: «На перемене порвал на мне трусы, а ведь это были Agent provocateur (марка белья. – Ред.)! Му…ак он конченый!», - и глуповатым: «Я сидела на траве, а он стоял надо мной и шутил про минет».

Виктория Маяковская обвинила Скипского в том, что он пытался совершить с ней половой акт на крыше (девушка привела туда тренера после экзамена), Александра Друзя в том, что он трогал ее на форуме "Всмысле"... а потом отказалась подтвердить это для "КП". Фото: СОЦСЕТИ

До кучи, чтобы два раза не вставать, бывшие школьницы, посетительницы кружков ЧГК («Что? Где? Когда?».- Ред.) и сочувствующие рассказали похожие истории про знаменитейших Александре Д. (щупал за попу), Андрее К.: «Вы не поверите, жена говорила мне про него такое, правда, это было в студенческой среде», - телезвезду Михаила Б.принудил к мерзкому сексу, (но это не точно), пермского тренера Александра Барышникова и казанского Айрата Мухарлямова.

Александр Друзь на том самом форуме "Всмысле". Фото: СОЦСЕТИ

Конечно, вспомнили уголовное дело известного игрока 90-х Георгия Жаркова, изнасиловавшего одного парня (знаток запер его в своей квартире, и тот сорвался с 10-го этажа, слезая по простыням), и сделавшего любовником другого; та знаменитая история обогатила интернет-сообщество мемом: «Вся сова в г…не».

Скипский награждает другого обвиненного в педофилии, Айрата Мухарлямова, которого называет лучшим тренером Казани! Девушка в кадре это супруга Скипского Надя, ее он тоже встретил в ЧГК. Фото: СОЦСЕТИ

ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ

Все вместе, увы, производило впечатление не отдельных эксцессов, а четкой устоявшейся системы: ЧГК («Что? Где? Когда?» - Ред.) это, оказывается, не одна телеигра, а целая система кружков в элитных школах, где именитые игроки готовят себе… скажем так, смену. Даже в Википедии написано, что клубы, как правило, формировались «вокруг школьной или студенческой деятельности», - а там, где педагоги, там и педо… ну, вы поняли.

В общем, сказать, что я поверила девочкам, значит, ничего не сказать. Я полностью разделяла негодование комментаторов, горько иронизировавших: «Похоже, «Что? Где? Когда?» пора переименовывать в «Кого? Как? Куда?»…

Елена Т. заявила, что ее принудил к "мерзкому сексу" Барщевский: причинял боль, после разрыва помог возбудить против нее уголовное дело и развалить бизнес. Елена согласилась дать интервью "КП", но... анонимно! Хотя фотографии печатает открыто. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И начала я расследование, разумеется, с главного «Волан-де-Морта», двукратного обладателя Хрустальной совы Михаила Скипского (90 процентов постов - о нем и против него).

Читаю ЖЖ skipskytormoz, педагог пишет: «Аничков лицей – место, где я пропиваю глобус», - аааа, роман «Географ глобус пропил», если кто не читал, о непростой половой жизни учителя, влюбившегося в старшеклассницу!

Елена Т. заявила, что ее принудил к "мерзкому сексу" Барщевский: причинял боль, после разрыва помог возбудить против нее уголовное дело и развалить бизнес. Елена согласилась дать интервью "КП", но... анонимно! Хотя фотографии печатает открыто. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Листаю страницы дальше, вот фотографии Айрата Мухарлямова: этого тренера впервые обвинило в педофилии в 2019 году казанское издание «Площадь Свободы», Скипский тогда защищал «коллегу» словами: «Вместо фамилии Мухарлямов можно подставить любую, надо отстоять Айрата и помочь ему довести дело до суда с газетой, иначе мы получим еще 10 таких статей и закроем (в смысле, потеряем. – Ред.) детское движение».

Cкипский яростно вступался за обвиненного в педофилии Мухарлямова, объясняя: если не помочь Айрату, обвинят всех остальных тренеров. Фото: СОЦСЕТИ

Красноречивое признание!

А вот… я не могу в это поверить… Скипский ручкается в комментариях с тем самым Жарковым, половые преступления которого доказаны судом!

Нет, все, это монстр… расстрелять… пойду писать жертвам…

И начался дурдом.

ПСИХБОЛЬНЫЕ ФЕЙКИ ЛГБТ

Всего было выдвинуто 43 обвинения в пяти соцсетях, почти все – анонимно, такова уж специфика Интернета, где люди не хотят отвечать за свои слова.

Но я-то на стороне добра? Я ПОМОГУ пострадавшим, дам им трибуну, и вместе мы создадим доказательную базу. Так было с Харви Вайнштейном: очередная актриса обвинила его в домогательстве, а Квентин Тарантино подтвердил, что знал об этом раньше!

Фото самих турниров ЧГК. Фото: СОЦСЕТИ

Да, разбежалась. Десять аккаунтов оказались с «закрытой личкой», то есть, с полностью отключенной возможностью связи, еще пять – очевидно одноразовые: пустые, созданные ради одного-единственного признания.

Такие еще называют фейками, и потому, увы, к опубликованным там историям (самым слезливым) пришлось относиться как к выдумкам. Ничего личного, только справедливость.

Натуральные фейки в страдающей толпе, кстати, тоже нашлись: два акка оказались шуточными (в том числе с порванными трусами «Агент Провокатор», а я купилась).

Оставшиеся истории, честно, проигрывали: ни принуждения двойками, ни обмана родителей там уже не было, - я приготовилась выполнить скучную работу и… меня засыпало лавиной отказов.

Фото самих турниров ЧГК, 2009 год. Фото: СОЦСЕТИ

Тридцать отказов: я писала и на одноразовые аккаунты, и на часть закрытых, «пробив» авторов и установив их настоящие адреса – бесполезно.

Большинство отвечали хотя бы вежливо, но не все. Я стала внимательнее читать аккаунты и была потрясена: массовые психические заболевания, панические атаки, биполярные расстройства и депрессии, посты типа: «Еду по эскалатору вся обдолбанная таблетками, спасибо моему психиатру».

Что это, последствия травмы или массовый бред?

Да, важно: почти все болезные – члены ЛГБТ, что само по себе недавно считалось психическим изъяном…

Хочу, чтобы меня поняли правильно: я не считаю геев и лесбиянок хуже себя. У них – расстройство полового влечения, у меня – плоскостопие, никто не идеален. Мы все обладаем равными правами, и все же меня не возьмут в балет, а я с настороженностью отнесусь к шизофренику, выдвигающему обвинение в уголовном преступлении, и к человеку с половыми девиациями, вещающему о сексе. И это не дискриминация, это просто реальность.

Квинтэссенция дурдома - история Евгении А., утверждающей, что, когда ей было 13, Скипский засунул руку ей в трусы. "Жертва" рассказывает о своем пcихическом диагнозе, постит флаги ЛГБТ, и... хамит корреспонденту "КП". Мы точно должны ей верить? Фото: СОЦСЕТИ

Любимый мой пример – музыкальный маркетолог Евгения А. (не называю фамилию из чистого сострадания), поведавшая СМИ о том, что, когда ей было 13, Скипский ночью в поезде засунул руку ей в трусы. У девушки на странице – радужные флаги, статус: «Влюблена в Соню Р.», поцелуи взасос с этой Соней, а также рассказы о нейролептиках, страхе прилюдно употреблять пищу (психическое заболевание, больной не ест неделями), себевредительство, госпитализация и даже шифр диагноза по МКБ. Девица планомерно разрушала себе жизнь, сдавая сессии на пятерки и, сразу за этим, бросая институт (проделала фокус два раза, плюс ушла еще из двух учебных заведений), довела родителей до белого каления… и образцово нахамила «КП», когда мы попросили рассказать историю хоть с какими-то подробностями.

Мы точно должны ей верить?

Тренер Александр Барышников из Добрянки. Фото: СОЦСЕТИ

50 ОТТЕНКОВ БАРЫШНИКОВА

Что удалось установить достоверно, то есть, какие истории интернет-жертвы подтвердили газете?

В маленьком городе Добрянка Пермского края был тренер «Что? Где? Когда?» Александр Барышников, потомственный педагог, член уважаемой династии: его отец – доцент Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования. Сын играл в ЧГК и в нулевые договорился вести интеллектуальный кружок в одной из добрянских школ (неэлитной, элитных в районе нет), потом открыл детский интеллектуальный клуб «Инсайт», ездил с командой на чемпионат «Умка» в Челябинске и фестиваль «Кубок Прикамья» в Перми, в последнее время преподавал в муниципальном центре «Логос».

Все это не остановило власти Добрянки, и в 2019 они сделали Барышникова учителем года района, а в 2020-м выдвинули на краевой конкурс! Педагог вышел в финал.

Один педагог из Добрянки

Не ходил в выходные на пьянки.

Детям он ЧГК

Продвигал не слегка,

Вот такой трезвый гад из Добрянки.

(сочинение А. Барышникова, из ЖЖ).

Любил играть с подростками из ЧГК в "пионерские" игры типа твистера, где игроки в различных позах соприкасаются телами, чем шокировал других тренеров. Фото: СОЦСЕТИ

Летом, в разгар МиТу, бывшая ученица Александра Евгеньевича, или Генича, как его называли дети, опубликовала в ВК пост-разоблачение. Юлия Меланина написала, что в 10-м классе тренер трогал ее, клал руку на колено, пытался провожать до дома, шутил насчет плоской груди, «пялился», гладил по спине с прицелом на ягодицы и на выездах сдергивал со спящей девочки одеяло (Юлия спала в одежде). Однажды она дала Геничу на чемпионат ноутбук, чтобы читать вопросы с экрана, а дома обнаружила на рабочем столе папку с фотографиями спящих девочек-участниц (кто-то сбросил ее с телефона и забыл удалить).

Юрист Юлия Меланина обвинила Барышникова в том, что он неуместно ухаживал за ней: трогал, на выездах сдергивал со спящей одеяло. Фото: СОЦСЕТИ

Стеснительная Юлия очень страдала: «Сказать, что это выбило меня из колеи, просто ничего не сказать», - но из ЧГК не ушла: в школе ее, ботаника, травили, и интеллектуальный клуб был единственной отдушиной, да, даже с таким педагогом. Зла она тренеру не желает и даже не называет его в посте по имени (просто в Добрянке всего один тренер-мужчина, там нет вариантов).

За это и за многое другое подростки сравнивали его с героем фильма "50 оттенков серого", практиковавшим БДСМ (на постере фильма - лицо Барышникова). Фото: СОЦСЕТИ

Я вскрыла закрытую страничку Барышникова в ВК и среди фотографий с турниров обнаружила фотожабу: на постер фильма «50 оттенков серого», вместо головы главного любителя БДСМ, прилеплено лицо тренера; это, конечно, шутка, но с душком.

Я зашла на официальную страницу клуба «Инсайт» и убедилась, что Генич, действительно, фотографирует и обсуждает женские груди, общается с девочками в стиле: «А ты, Веселкова, как была кикиморой, так и осталась», - и прямо здесь, в открытом доступе, размещает фото лежащих под простынями на матах детей. Какие там забытые в ноутбуке папки!

На страничке клуба "Инсайт" в Добрянке и сейчас в открытом доступе фото подростков, спящих или лежащих на полу под одеялами. Фото: СОЦСЕТИ

В ЖЖ муниципальный служащий допускает выражения вроде: «Урок был с вялым началом и мощным кончалом», - двое коллег Барышникова по ЧГК сообщили мне, что всегда считали неэтичной привычку Александра Евгеньевича играть с детской командой в твистер (игру, участники которой соприкасаются телами)…

В общем, огонь, а не учитель!

На страничке клуба "Инсайт" в Добрянке и сейчас в открытом доступе фото подростков, спящих или лежащих на полу под одеялами. Фото: СОЦСЕТИ

Одновременно даже Юлия понимает, что преступления в действиях Барышникова нет, нельзя натянуть даже «развратные действия», ведь девушке на момент прихода в ЧГК уже было 16 лет.

Барышников с обвинившей его в приставании Юлей Меланиной (стоит рядом). Фото: СОЦСЕТИ

НЕПОДСУДНЫЙ ПАРОВОЗИК

И это самое можно сказать про всех фигурантов нашего расследования.

Айрат Мухарлямов, тренер из Казани, делал в гостинице массаж 13-летней школьнице Камилле Волковой (интимные места не трогал) и просил делать массаж себе (врал, что спина очень болит) - а еще поил детскую команду алкоголем, рассказывал, как лишился девственности, просил одну девочку шлепнуть по попе другую и оценивал шлепок по 10-тибалльной шкале, играл в «Паровозик»: вел рукой вверх по ноге школьницы, предупредив: «Как только будет некомфортно, скажи: «Красный», - а когда та говорила, отвечал: «Паровозик не останавливается на красный!»

Айрат Мухарлямов любил делать массаж девочкам, и просил их массировать спину себе. Фото: СОЦСЕТИ

Отвратительно, но совершенно неподсудно, как неподсудно то, что больше всего мучает Камиллу:

- Мы живем недалеко друг от друга, и после тренировок он всегда шел вместе со мной и ныл, как ему трудно, никто не дает, любовь его жизни вышла замуж, он не может купить квартиру, он такой несчастный. Я очень хотела играть в ЧГК, и потому терпела, хотя уже понимала: то, что он делает, полностью неадекватно, и вот я шла, еле сдерживая отвращение к себе – я же не сопротивляюсь злу! - а его, при этом, искренне жалела, он ведь точно больной, и так нуждался в моей жалости. Каждый день такая сделка с совестью: не хочу, но иду, потому что жалею!

По-моему, это называется психологическое насилие.

Камилла Волкова вспоминает: самое тяжелое было идти с тренером до остановки и слушать его нытье про секс. Фото: СОЦСЕТИ

Со Скипским ситуация еще гнуснее: по сути, мы имеем только скрины двусмысленной переписки со старшеклассницами: «Я каламбурю про текущую воду и твою грудь», «Ну, поживешь (читай, «поживешь со мной») – узнаешь», «Бубубу. Вот заведу тебя в темный угол - перестанешь небояться», - и рассказы, что он и в классе шутил про размер бюстгальтера: «Маша ответит нам про Уральские горы… ой, извини, Уральские холмы», - на перемене мог хлопнуть по заднице, во время урока - подойти, приобнять и так стоять, нависнув, носил футболку: «Маленькая сестра лучше большого брата»... и служил постоянным объектом слухов, сплетен, шуток на школьных КВНах, в неформальных школьных чатах: «Кого еще… <имел> Скипский? Ставьте лайки», - и в чатах ЧГК, где было уже невесело, потому что девочки анонимно жаловались на приставания, а Скипский приходил и грозил судом (тогда модераторы переименовали скандального знатока в Того-кого-нельзя-называть).

Со Скипским сложнее. В наличии только скрины сомнительной переписки со старшеклассницами... Фото: СОЦСЕТИ

Михаил Игоревич, вообще, ревностно оберегал свою репутацию. Ученик Аничкова лицея Александр Лопатин, в отместку за плачущих одноклассниц, нахамил географу: «Я выбрал темой реферата Японию, потому что там тоже любят маленьких девочек», - и чуть не вылетел из элитной школы, входящей в Топ-10 по РФ: Скипский поставил вопрос об исключении парня на педсовете.

Александр Лопатин защищал одноклассниц от Скипского (хамил педагогу), и географ поставил вопрос об исключении мальчика на педсовете. В отместку ученик подошел к жене Скипского: "А вы знаете, что ваш супруг любит маленьких девочек?" Фото: СОЦСЕТИ

Уволился неоднозначный педагог в 2016-м, когда выпустившаяся семь лет назад ученица создала чат с учителями и сообщила, что в 2009 году подверглась «принудительному оральному сексу и прочим домогательствам» (Анна С. ответила отказом на просьбу дать интервью «КП»).

Для педагогов это стало шоком: все предыдущее они воспринимали именно как шутки. Скипский написал заявление, хотя ни одного доказательства против него не было.

...и множество мемов, шуток и неприличных анекдотов в неформальном сообществе ЧГК и школ, где преподавал Скипский. Обратите внимание на даты. Фото: СОЦСЕТИ

ПЕРСОНА НОН-ГРАТА

Я знаю, что после этого материала меня спросят: «Что же ты? Защищаешь подонков? Пусть они не нарушали УК (а, скорее, мы не можем доказать, что нарушали), но разве то, что они делали, хорошо?»

Да нет, конечно. У меня самой в школе был учитель, который флиртовал с классом, сидел на парте, выставив ширинку напоказ, провоцировал подростков на хамство, а потом снижал хамам отметки. А потому что!

Игрок ЧГК из Перми Любовь Иванова рассказала "КП", что, когда ее сделали админом группы "ЧГК Подслушано", туда стали анонимно писать девочки с жалобами на Скипского... Фото: СОЦСЕТИ

И я считаю, что таким не место в школе, это плохие педагоги, удовлетворяющие свое больное эго за счет неокрепших, не понимающих границы дозволенного детских душ.

И я совершенно удовлетворена результатами медузообразного, вилами по воде писаного МиТу в ЧГК: Александр Барышников уволен из центра «Логос», Айрат Мухарлямов – изо всех школ, где вел кружки, и руководство не посмотрело, что один был финалистом краевого этапа конкурса «Учитель года-2020» (Барышников), а второй считался лучшим тренером Казани.

Фото: СОЦСЕТИ

Со Скипским ситуация сложнее. Сначала президент Международной ассоциации клубов ЧГК, магистр игры Андрей Козлов высказался об Арениной в смысле: «Она хайпануть решила? Думаю, это связано с желанием прикоснуться к известному человеку и получить минуту славы». Возмущение рядовых питерских игроков: «Ребята, я в ЧГК 15 лет, про Скипского в его окружении все все знали, это был бесконечный повод для шуток, и никто, конечно, ничего не делал. А теперь не знали они. … <Ублюдки>!», - ничего не меняло: телебонзы, которых мы привыкли видеть на экране интеллектуального казино, или молчали, или поддерживали Михаила. Максим Поташов написал крайне невнятный пост против позиции руководства ЧГК, но при попытке прояснить его тут же слился; анонимно в сети писали, что телеигрокам оперативно запретили высказываться контрактом.

Интерес географа к школьницам был постоянным предметом шуток на местных КВНах, вот, например, какое видео снял в 2013 году 11 "Б" . Первый комментарий к этой записи 2013-го года - от любвеобильного учителя. Фото: СОЦСЕТИ

Мол, все хорошо, прекрасная Маркиза. Мы заметем сор под ковер…

И тут случилось следующее. Правительство Санкт-Петербурга решило провести Фестиваль интеллектуальных игр для работающей молодежи, и пригласило в качестве ведущего Михаила Скипского (руководство же сказало, что он ни в чем не виноват).

Анастасия Бугрова (это ей Скипский писал: "Ну, поживешь (читай, поживешь со мной) - узнаешь", - рассказа "КП", что атмосфера в кружке ЧГК была непринужденной: тренер мог общаться с детьми матом или в стиле: "Ты кого г...доном обозвал?" Фото: СОЦСЕТИ

СМИ подняли скандал.

Фестиваль провел Михаил Мун.

- Ну, потому что существует понятие «персона нон грата», - говорит основатель движения ЧГК в Перми Павел Шевченко. – Устроители турниров и чемпионатов просто не хотят видеть запятнавшего репутацию человека у себя, и, думаю, для обвиненных так и будет. Александру Барышникову я сам рекомендовал уволиться изо всех мест, где он работал с детьми, так будет лучше и для него, и для его пожилых родителей, и для пострадавших девушек, и для всех мужчин-педагогов. На нас и так смотрят с опаской, мы должны вести себя так, чтобы не давать ни малейших подозрений…

Cкипский с женой Надеждой. Фото: СОЦСЕТИ

И БАТЬКА ЛЕНКИ

Я, к сожалению, всегда буду предвзято относиться к ЧГК. Сколько бы меня ни убеждали, что паршивых овец было всего трое или четверо, я считаю, что там вся игра замешана на сексе. Достаточно посмотреть видео выступления одного из героев: он просит зал называть слова на заданные буквы, говорит:

- Ж!

И зрители кричат:

- …опа!

Продолжает:

- Т…

Зал откликается:

- Тестостерон!!!

Это же отдых, игра. Умные люди встречаются, вместе приятно проводят время, флиртуют. Как говорил Михаил Скипский, «современные дети очень зажаты, а, чтобы участвовать в «Что? Где? Когда?», надо быть свободным»…

Название одной команды запомнилось: «И батька Ленки».

Команда "И батька Ленки". В интеллектуальных играх такой особый юмор. Фото: СОЦСЕТИ

Р. S. Мы обратились к Михаилу Скипскому, Александру Барышникову и Айрату Мухарлямову с просьбой прокомментировать обвинения. Слухи в отношении популярнейших Александра Д, Михаила Б. и Андрея К. не нашли никакого подтверждения, и я в итоге просто вычеркнула их фамилии и приношу им извинения.