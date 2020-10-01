Звезда ТикТока Даня Милохин: "Хит с Пугачевой? Почему бы и нет!"

На днях 18-летний тиктокер выпустил клип с "натуральным блондином" Николаем Басковым Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусный 2020-й, когда весь мир сидел дома и развлекался разве что роликами в соцсетях, вывел блогеров на новый уровень. Всего за каких-то несколько месяцев никому не известный официант из Анапы, выросший в детском доме, стал королем ТикТока с 8-миллионной армией подписчиков и ежемесячным доходом с шестью нулями. Карантинный хит Дани Милохина "Я дома" настолько зашел аудитории, что вскоре Даня уже пел с Тимати и Джиганом. А на днях 18-летний тиктокер выпустил клип с "натуральным блондином" Николаем Басковым.

- Он, как и многие звезды, пришел к нам в Dream Team (тиктокерская команда. - Ред.) поснимать ролики для ТикТок, - рассказал Даня kp.ru на гала-ужине GQ, куда его позвали как номинанта на премию "Открытие года". - Ну, он же не понимает во всем этом... Поснимали, и у нашей команды родилась идея - а почему бы мне не записать фит с Басковым? Было бы круто, все-таки разные поколения. Звоним: "Как вы насчет фита?". Он: "Если предложите что-нибудь интересное, то полетели!". Предложили - и записали. Он за 15 минут, я за два дня.

- И как работалось с Николаем Басковым?

- Работать с ним легко, потому что человек при всей своей звездности простой и открытый. Мы даже когда видимся, - "Привет, бро!" - за руку, как друзья, здороваемся.

- Ты к нему на "ты"?

- На "вы". Бывает, я иногда пошучу: "Коль, бро!". А так, как правило, на "вы".

- На съемках клипа были курьезные моменты?

- Был один момент. Николай на съемках передвигался на маленькой машинке, а мы пешком. То есть я подхожу: "Николай, можно я с вами сяду?". - "Нет", - и уехал. Заставлял нас ходить!

- А как тебе наряды Николая Баскова? Золото, перья, стразы...

- Это его. Я вижу, что человечек не комплексует, ему нравится. И пофиг на мнение остальных.

- И что, все так просто? Даже денег за дуэт платить не пришлось?

- Да! Ни копеечки.

- С этим клипом ты ворвался в телек. Что-то изменилось?

- Единственное, что я заметил: меня начали отмечать в историях взрослые люди - "Милохин теперь и в телеке".

- Как тебе тенденция, что артисты, даже возрастные, идут в ТикТок?

- Это нормально. Когда-то все соцсети были такими же, как ТикТок. Как правило, дети идут туда, где меньше всего взрослых. Был, например, подростковый "ВКонтакте". А потом туда пришли родители, и дети решили: "Окей, уходим в Инстаграм". Проходит какое-то время - и бах! - родители уже в Инстаграме. И вот дети ушли в ТикТок. Поначалу все его хейтили, даже я говорил: "Кто снимает ролики в ТикТок, тот маленький ребенок и ничего не добьется". Но теперь все по-другому. Почему эта соцсеть сейчас в тренде? Да потому что дети - самая активная аудитория. И взрослые тоже туда пошли. Кто-то из-за денег, другие - чтобы удержать популярность, а третьи просто из интереса.

- А каким фишкам в ТикТоке ты научил Баскова?

- На самом деле, он как и многие взрослые, не понимал, что нужно делать, чтобы заходило. Мы дали ему понять, что в ТикТоке надо быть самим собой и снимать то, что нравится тебе в первую очередь. Похоже, он так и делает - я видел, снимает котиков. Ему это приносит удовольствие, а все остальное уже вторично.

- Признайся, хотел бы карьеры в шоу-бизнесе? Допустим, завтра тебе позвонит Пугачева - согласишься?

- Смотря что предложит... Совместный трек? Почему бы и нет. Главное даже, не как это взлетит, а хорошо повеселиться. Например, на съемках клипа "Дико тусим" мы очень круто повеселились!

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