Самая скандальная модель страны: дочь Евгения Кафельникова работает в Париже и живет с женихом Светланы Ходченковой

Новый жених Кафельниковой — владелец рекламного агентства Георгий Петришин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

21-летняя Алеся Кафельникова доказала своему знаменитому отцу (а заодно и себе), что она крепкий орешек. Модель сейчас работает на Неделе моды в Париже. И рядом с ней новый жених – 34-летний Георгий Петришин, руководитель рекламного агентства и бывший гражданский муж актрисы Светланы Ходченковой.

Кафельникова два года назад призналась, что употребляла запрещенные вещества – у нее случилась передозировка и масса других неприятностей, потом девушка прошла реабилитацию в специализированной клинике. А теперь вернулась к нормальной жизни. Был момент, когда психологи даже запрещали Алесе общаться с отцом, так как это приводило ее к нервным срывам. Кафельникова на публику еще недавно была сдержана: «Пытаюсь держать дистанцию, потому что как только я пускаю папу в свою жизнь, я начинаю переживать сильно. Мне больно, когда он во мне разочаровывается; говорит, что я что-то делаю не так…» Недавно у Алеси случился конфликт с отцом, который заявил в интервью, что дочь пришла на один из кастингов пьяной. Да не на простой – а Chanel. Это не правда, иначе Кафельниковой уже не было бы в индустрии, на подиумах недель мод в разных странах. И сама Наталья Водянова не писала бы под ее снимками в инстаграме: beautiful. Агенты Кафельниковой тут же опровергли заявления заслуженного мастера спорта России. Все финансовые и карьерные дела Алеси сейчас в руках опытных в моделинге агентов. «Евгений не имеет никакого отношения к карьере Алеси!» - вот такое официальное заявление прозвучало от представителей самой скандальной модели страны. С Кафельниковой сейчас работает большая команда – пара агентов, тренер, стилист, директор-агент.

Алеся на отца обижена — недавно он рассказал в интервью, что она ходила на кастинг пьяная Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кафельникова зарабатывает на жизнь участием в рекламных компаниях, съемках и модных показах. В Москве Алеся снимает квартиру, и говорит, что денег с одного показа хватает на покупку хорошего компьютера. Кафельникова не живет в доме отца: говорит, что там «руководит девушка всего на пару лет старше меня». Показ в Париже может стоить 2 тысячи евро, а за рекламный проект могут заплатить гонорар раз в пять больше. «Чтобы вы понимали, сколько зарабатывает модель в Париже… я со всех шоу, что отработала в октябре, могу купить себе только компьютер новый», - признавалась недавно Кафельникова.

За один показ Алеся может получить две тысячи евро Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но сейчас Алеся вновь в Париже – ходит по одному из главных подиумов мира. На Неделе моды Кафельникова уже приняла участие в показе французского бельевого бренда Edem. По ресторанам Алеся ходит в платьях от Ульяны Сергиенко и в интересной компании. С Кафельниковой в Париж прилетел знатный ловелас и завидный холостяк Георгий Петришин. У бизнесмена были романы с Анастасией Задорожной, Викторией Дайнеко, Ритой Дакотой. Но самые продолжительные отношения связывали Петришина со Светланой Ходченковой – пара жила вместе несколько лет, они готовились к свадьбе. А в прошлом году появились слухи, что Светлана ушла от Петришина к Семену Слепакову. Есть уже новая порция слухов – что Света и от Семена ушла. Но это совсем другая история.

Петришин делает предложение руки и сердца Светлане Ходченковой после спектакля на сцене, на глазах у зрителей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А Георгий Петришин летом начал встречаться с Кафельниковой – познакомились в Москве, в компании общих друзей. И вот уже не расстаются. Ухаживать Георгий умеет, а у Алеси еще не было таких галантных и возрастных кавалеров. Георгия называют «охотником за знаменитостями», но ведь и заядлый холостяк когда-то решится остепениться. Может это как раз тот случай? Говорят, что в паре с Ходченковой последнее слово всегда было за Светланой. А теперь у Петришина появился шанс взять руководство отношениями в свои руки. Хотя и у Алеси перспективы радужные. К примеру, Forbes в 2020 году включил модель в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет в категории «мода и дизайн».