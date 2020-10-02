Испечь хлеб, отремонтировать авто и провести тренировку: профессионалы 50+ показали свое мастерство в финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Алексей Степанович Роммель. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Чемпионат проводился в дистанционно-очном формате по всей стране. Чтобы координировать его работу, был организован центр управления соревнованиями в Новосибирске.

После 50 лет никогда не поздно поменять профессию, повысить свое мастерство и не отставать от молодых, осваивая новые технологии, и дать фору многим в своей профессии. Это доказывают финалисты III Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых». В этом году в нем приняли участие более 260 специалистов из 64 регионов России.

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, которое старается повысить престиж профессионального мастерства и развивать профессиональное образование, в том числе и с помощью чемпионатов профмастерства по разным направлениям.

В России проводится чемпионат «Навыки мудрых» для специалистов старше 50 лет. Участники из разных регионов показывают свое мастерство и получают новый опыт во время выполнения заданий. А главное - своим примером показывают, что возраст не помеха для профессионального роста и развития. «Навыки мудрых» являются частью федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Одна из участниц чемпионата - Тамара Викторовна Первухина из Новосибирской области. Печь хлеб профессионально она начала 40 лет назад, окончив краснодарский политех по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Потом переехала в Новосибирск, 5 лет проработала в должности старшего инженера-технолога на Хлебозаводе №10, и вот уже 30 лет преподает в Колледже пищевой промышленности и переработки хлебопечение.

- Возможно, на выбор моей профессии повлияли детские воспоминания о том, как мама пекла хлеб в русской печи, потом отламывала мне кусок, который я ела с молоком и вареньем. У меня никогда не возникало желания оставить свою профессию. Мне просто это нравится! – рассказывает Тамара Викторовна.

После 30 лет профессиональной деятельности преподавателем Тамара Викторовна захотела вновь почувствовать себя пекарем «в полях» и, пройдя региональный отбор, стала участником финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых» и дошла до финала.

Тамара Викторовна Первухина. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Работу конкурсантов оценивали более 130 экспертов. Чемпионат проводится по 26 компетенциям из 7 профессиональных областей: электромонтаж, организация экскурсионных услуг, дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес, сварочные технологии, сетевое и системное администрирование, кондитерское дело, парикмахерское искусство и другие.

На конкурсное задание у Тамары Викторовны было 4 часа. Оно состояло из двух модулей: техника плетения и пшеничный хлеб на закваске.

- Я получила опыт работы на новом современном оборудовании. Моя мечта, чтобы мои ученики смогли испечь более вкусный хлеб, чем пеку я. Я бы с удовольствием его попробовала, - говорит Тамара Первухина.

Среди участников чемпионата - Алексей Борисович Нестеров. В 50 лет круто изменить свою профессиональную жизнь? Да запросто! Он работал юристом, а в прошлом году решил пройти обучение по федеральной программе Ворлсдкиллс 50+ и освоить графический дизайн. Сдал демэкзамен по стандартам Ворлдскиллс и показал высокие результаты. А теперь представлял Московскую область на финале чемпионата «Навыки мудрых» в компетенции «Графический дизайн». И этот путь он прошел всего за год!

Алексей Степанович Роммель показывал свое мастерство в «Инженерном дизайне CAD». Он преподает в Новосибирском авиационном техническом колледже спецдисциплины - металлорежущие станки, процессы резания. По образованию – инженер, больше 30 лет в профессии, эксперт в области аддитивных технологий (речь о послойном наращивании и синтезе объекта с помощью компьютерных 3d технологий). Кстати, авиационный колледж уже несколько лет участвует в чемпионатах Worldskills. Они готовили задания для чемпионата в Новосибирской области в 2015 году. Так Алексей Степанович и «втянулся» в движение.

- Без изготовления любых объектов, деталей, цивилизация невозможна. На чемпионате хотелось побольше узнать о программном обеспечении. Каждый раз у нас были совершенно новые задания, которые мы не знали и не представляли, что нам будет предложено, - рассказал Алексей Степанович. - Было интересно попробовать этот ребус решить - по чертежам создать детали и вставить в сборку механизма, чтобы он заработал на мониторе. Нам давалось 6 часов на выполнение задания.

В итоге Алексей Степанович стал бронзовым призером в финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых». Его результаты в числе результатов прочих лучших мастеров своего дела были объявлены в прямом эфире во время торжественной церемонии закрытия чемпионата.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В номинации «Абсолютный чемпион» был награжден регион, набравший наибольшее количество баллов среди других регионов, - Москва. Кубок 1-й степени получила Новосибирская область, кубки 2-й степени - Кемеровская и Московская области, кубок 3-й степени достался Свердловской области.

Академия Ворлдскиллс Россия по поручению правительства РФ ежегодно обучает 25 тысяч россиян старше 50 лет, а также граждан предпенсионного возраста. Они бесплатно повышают свою квалификацию или осваивают совершенно новую профессию, выбрав одну из 125 компетенций.

– Человеку в возрасте зачастую приходится доказывать не только себе, но и окружающим, а особенно молодежи, что он не только остается в строю, а вполне конкурентоспособен и даже готов дать фору коллегам. Чемпионаты в этом смысле – лучшая демонстрация высокого уровня профессионалов 50+, лучший показатель профессиональной формы и квалификации наших участников, – говорит генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Стоит отметить, что победители чемпионата «Навыки мудрых» проводят уроки профессионального мастерства в школах. В этом году такое обучение проходит в Новосибирской области в рамках фестиваля профессий проекта по ранней профориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее».

За 2 недели школьники «примерят» на себе разные специальности по 62 компетенциям на 70 площадках Новосибирской области. Смогут «потрогать» профессии руками на мастер-классах формата try-a-skills. Также подростки и их родители смогут проконсультироваться с тьюторами по вопросам выбора будущей профессии.

Зарегистрироваться и создать личные кабинеты на платформе «Билет в будущее» смогут не только подростки, но и их родители, для которых проект подготовил отдельные программы обучения в формате онлайн-курсов. Фестиваль профессий в Новосибирской области продлится до 10 октября.

Напомним, что победители-профессионалы старше 50 лет чемпионата «Навыки мудрых» получат заслуженные комплекты медалей 2 октября. Организаторы запечатали и передали их в регионы для награждения. Ознакомиться со списком победителей можно на официальном сайте Чемпионата.