Отпуск - это когда двое, а не две половинки

А вдруг ему что-то в этой организации не понравится. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Статистика уверяет, что ежедневно вместе супруги проводят всего от 2 до 3 часов. Поэтому, когда на них обрушивается две недели отпуска, для многих это оказывается испытанием. Психолог Мария Горская рассказывает о восьми принципах правильного поведения пары в отпуске.

Планировать - только вместе

Кажется, ну прописная же истина, но есть нюансы. Допустим, жена 20 лет покупает билеты на самолет и бронирует отели, наверняка в глубине души она уверена, что постаралась для организации этого отпуска гораздо больше мужа. А если вдруг ему что-то в этой организации не понравится (а форс-мажоры в путешествиях случаются всегда!), готовьтесь к скандалу в стиле «я ради тебя ночами не сплю, а ты вечно всем недоволен».

Правильный подход: один планирует досуг, экскурсии, рестораны, другой занимается арендой жилья и покупкой билетов. Отпуск - это когда двое!

Гаджеты - отключить

Полбеды, если объект вашего интереса - Инстаграм, а ведь больше половины семей в отпуске не оставляют рабочие дела. Отвечают на почту, судорожно ищут Wi-Fi, обещают догнать вас на пляже, а сами на пару часов зависают на рабочей онлайн-планерке.

Заведите себе правило: приехали на отдых - закрыли все мессенджеры, в рабочие аккаунты вход тоже закрыт (ну разве что вы очень крупный руководитель, без которого умрет целая отрасль или регион). Можно договориться, что в соцсети вы будете выходить на час в день, скажем, после ужина. Ну в самом деле: у вас появилась отличная возможность поговорить друг с другом не только о бытовых делах, но и о мечтах, планах на будущее. Так пользуйтесь ею, советует психолог Мария Горская.

Не стоит уезжать в отпуск «на горящем поезде»

Вы вдруг словили горящую путевку, или друзья спонтанно позвали с собой в поездку, или было много дел, поэтому в последнюю ночь закидывали вещи в чемодан. А что? Это же такой кураж. Нет, в реальности это нервотрепка и гарантированный скандал. Наша психика не айфон, нельзя перегрузить одной кнопкой и дальше бежать работать. Ей нужно время, чтобы настроиться на отдых.

- Накануне отпуска запланируйте свободный денек дома: спокойно соберетесь, выспитесь в конце концов, - продолжает Мария Горская. - На самом же курорте первые 2 - 4 дня должны быть адаптивными: много спать, есть персики, смотреть на море. Это не только для здоровья полезно: в такие моменты без бытовухи у пары и появляется то ощущение близости, которого так не хватает в текучке дней.

Почаще уединяйтесь

Новые знакомства, шумные компании, совместные экскурсии, вечеринки, ночные купания - все только вместе, потому что так веселее. Но именно в отпуске супругам как никогда нужны часы для себя.

- Здесь сразу начинает работать установка «Ой, да как-то неудобно уединяться». Еще как удобно. Вы - семья, и ничего страшного не случится, если вы оставите друзей в отеле, а сами поедете вдвоем на дальний пляж или сходите в ресторан, - говорит Горская. - Близость между супругами не формируется просто так, она рождается и поддерживается только временем, которое вы проводите вдвоем.

Поаккуратнее на шопинге

- Часто на курорте женщины забывают, как откладывали на этот отпуск, у них включается режим «вынесем все из магазина!». Муж в недоумении: остановись, зачем тебе пятая пляжная сумка и кальян, но женщина уже в распродажном угаре, - рассказывает наш эксперт. - Та же история и с мужьями, которые спускают бюджет на какие-то рыболовные гаджеты.

Совет тут один: попробуйте заранее договориться о сумме на шопинг. Это дисциплинирует.

Даешь единство помыслов!

Он хотел, чтобы там были горные тропы и охота, она мечтала о соломенных крышах и песчаных пляжах. Он планировал спать до обеда, вы мечтаете начать день с пробежки. Он хочет объехать соседние городки, вы - пройтись по ближайшим магазинам.

- Кажется, что может быть проще, чем взять и разделиться? Каждый может заняться своими развлечениями, но тут, как ржавый гвоздь, встает проблема большинства пар - неумение договариваться и разговаривать. Почему-то считается, что проще всего перейти на крик, быстрее услышат. А вы попробуйте объяснить партнеру, что так будет лучше для каждого из вас и для семьи в целом, - говорит Мария Горская.

Да бросьте вы уже эти фотоаппараты!

Все памятники, закаты и маяки, безусловно, достойны того, чтобы их сфотографировать. Не просто так, разумеется, а с вами на переднем плане. Но посчитайте, сколько времени у вас уходит на эти фото и их последующую обработку и выкладывание в соцсети (вы же не для себя все это снимаете, ну ведь правда?).

И главное: не заставляйте мужа фотографировать вас на закате с солнышком в руках. Мужья этого не любят. Проверено.