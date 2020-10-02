«Вся красота ушла»: Сдувшаяся грудь Ивлеевой расстроила поклонников

Раньше Настя была обладательницей пышных форм. Фото: Инстаграм.

Настя Ивлеева за время карантина похудела на 10 килограммов. Звезде трэвел-шоу «Орел и решка» очень нравится ее новая фигура, и Настя не устает то и дело демонстрировать ее в Инстаграме. 29-летняя телеведущая снялась в новой провокационной фотосессии, во время которой сменила несколько нарядов один сексуальнее другого. Правда, короткие топики и кожаный корсет, в которых Ивлеева позировала на съемках, подчеркнули, насколько уменьшилась ее грудь. Этот факт расстроил фолловеров Ивлеевой, которые в комментариях принялись обсуждать ее худобу.

Телеведущая снялась в новой фотосессии. Фото: Инстаграм.

- Мне одному кажется, что раньше она была лучше? – написал один из подписчиков звезды.

«Вся красота ушла вместе с грудью», «Очень красивая девушка, но я считаю, что из неё делают пугало», «Куда дела грудь? Верни!», - требуют фолловеры.

Поклонников расстроило отсутствие груди. Фото: Инстаграм.

Сама Настя к стонам армии своих фанатов относится с юмором. На днях телеведущая поделилась на своей страничке шуточным коллажем, изображающим, как она символически хоронит собственную грудь. Тем самым Ивлеева намекает, что возвращаться к прежним пышным формам она не собирается.

- Срочно! Пропала грудь! Размер 3! Бодрые, веселые сиськи ушли в неизвестном направлении и не вернулись! Ищем не можем найти. Если есть хоть какая-то инфа, сообщите в комментариях, - подписала Настя коллаж.

Звезда "Орла и решки" навсегда попрощалась со своими прелестями. Фото: Инстаграм.

Телеведущая, конечно, признает, что ее грудь выглядит не так соблазнительно, как раньше. Но зато у Насти обозначилась талия и крутые бедра, и ее фигура стала напоминать песочные часы. При этом она уверяет, что с новыми формами она чувствует себя гораздо комфортнее.

- Открою секрет — когда ты жирная — сиськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг. Вроде все логично, вопрос закрыт, - заявила Ивлеева подписчикам. И добавила:

- Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того.

В одном из постов блогерша рассказала, что она ела для того, чтобы похудеть. В ее рацион входили в основном овощи и рыба.

- Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем - худеем, - сообщила Ивлеева.

Телеведущая с юмором относится к жалобам фолловеров. Фото: Инстаграм.

При этом телеведущая назвала продукты, которые ни в коем случае не стоит есть на ночь. Она иногда позволяет себе такую еду – но только теперь, когда окончательно похудела.

- Я приехала домой в полпервого ночи. И знаете что было на моей тарелке? Пюреха и котлеты! Но на самом деле я могла себе это позволить, потому что уже скинула лишнее. Так что мне можно, а если вы еще в начале своего пути, то вам нельзя, - предупредила она.