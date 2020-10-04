«Высокий и красивый»: Наташа Королева нашла замену Тарзану

После заявления Тарзана об измене Наташа Королева никак не комментировала ситуацию. Фото: Инстаграм.

Наталья Королева, несмотря на громкий скандал с изменой мужа, не собирается скрываться от публики и делать перерыв в карьере. Пока коронавирусные послабления еще не отменены, артистка отправилась на гастроли и снова дает концерты. Правда, теперь без Сергея Глушко. Певица нашла Тарзану замену: вместе с ней теперь выступает ее сын. На недавнем концерте в Костроме 18-летний Архип Глушко вышел на сцену вместе с мамой.

В Инстаграме Наташа поделилась несколькими видеороликами, снятыми во время репетиций и концерта. Артистка вместе с сыном спела песню "Я заметила однажды". Раньше Наташа исполняла ее в дуэте с мужем, но теперь вместо него выступает Архип. Наследник Королевой и Глушко хорошо танцует и неплохо поет. Сначала Архип не думал о певческой карьере – он всерьез увлекался японским языком и мечтал стать востоковедом. После школы Глушко-младший поступил в Высшую школу экономики на факультет японоведения. Но артистические гены взяли свое, и Архип вместе с мамой начал выходить на сцену. Под псевдонимом Грек он уже записал две дебютных песни. «Высокий и красивый парень», «Талант от матери. Внешне на отца похож», - пишут фолловеры в комментариях о сыне звезды.

Наташа Королева теперь выступает на концертах вместе с сыном. Фото: кадр видео.

После скандального заявления своего мужа об измене Королева ни словом не обмолвилась о случившемся. На своей страничке она продолжает делиться позитивными видео, а на фотографиях позирует с неизменной улыбкой. Тем не менее, подписчики в комментариях к каждому посту продолжают обсуждать ситуацию в звездном семействе и искренне восхищаются выдержкой Королевой. «Вот это самообладание!», «Молодец, Наташа, так держать!», «Красавица и умница», - пишут поклонники.

Напомним, Сергей Глушко публично покаялся в своей измене в Инстаграме. Супруг Наташи Королевой опубликовал пост, в котором рассказал, что провел ночь с двумя девушками, пока Наташи не было дома. Утехам Тарзан предавался в супружеской спальне.

- Да, это сделал я. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло, - сообщил в видео Сергей. Правда, позже он удалил покаянный пост со своей страницы.

На концерте в Костроме артистка вышла на сцену в отличном настроении. Фото: кадр видео.

Любовница стриптизера - малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, в свою очередь, уверяет, что встречалась с Тарзаном полтора года. Поначалу девушка настаивала, что она беременна. Но затем, сделав прямо во время эфира ток-шоу тест, шокировано объявила, что ошиблась. Позже выяснилось, что в прошлом Шульженко не раз принимала участие в телешоу, играя роли вымышленных персонажей.

Тем временем, по словам директора Королевой, Наташа уже простила мужа.

- У них любовь, столько лет вместе. Все у них нормально. Я тридцать лет с этими людьми знакома, такой инцидент произошел впервые, - заявила Марина Наринская в шоу «Звезды сошлись». - Просто никто не ожидал, что девочка Настя влезет туда, где ей нет места.