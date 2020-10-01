Настоящий полковник: 81-летняя Лариса Лужина вышла в свет с молодым поклонником

Лариса Лужина с кавалером Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лариса Лужина стала одной из самых ярких посетительниц выставки Никаса Сафронова, которая открылась вечером 1 октября в музее Чайковского. Со звездой советского кинематографа хотел сфотографироваться едва ли не каждый второй, и Лариса Анатольевна никому не отказывала: широко улыбалась, позировала на камеры. 81-летняя актриса буквально светилась от счастья, и как оказалось, тому есть весьма романтическая причина.

- Я пришла самая первая из артистов, возможно, поэтому все на меня напали, - кокетливо объяснила артистка свой «бенефис» в интервью kp.ru. - Всегда хорошо быть либо первой, либо последней.

- Как вы переживаете это непростое время?

- Я всю изоляцию честно провела на даче. Все бы ничего, но случилось несчастье, от коронавируса в мае умер отец моего сына, замечательный кинооператор Валерий Шувалов. А сейчас сын и его семья на карантине сидят до 7 октября - они отдельно от меня живут. Там теща заболела сначала, потом невестка переболела, внук средний... Бессимптомно, они даже не знали об этом. А я тьфу-тьфу-тьфу. Мне говорят: иди делай тест. Но я не пойду. Пока хожу, дышу, все нормально, температуры нет.

- Вы летом все-таки успели съездить на гастроли?

- Да, как только нас открыли, я успела побывать в четырёх городах: Евпатории, Пятигорске, Костроме и Челябинске. Принимала участие в детском фестивале Дмитрия Харатьяна, проводила творческие встречи... А в Челябинске меня возили на погранзаставу. Кстати, вчера в Москву приехал полковник этой погранзаставы, и я его пригласила сюда к Никасу.

- Настоящий полковник? Это ваш друг, поклонник?

- Да, вот он здесь ходит, Иван. Я его бросила, несчастного...

- Наверное, выход в свет для вас сейчас редкость...

- Ну конечно. Отменили все мероприятия, все гастроли. В июле мы должны были ехать в Прагу, Карловы Вары, Таллин, Ригу... Все переносили по несколько раз. Уже не загадываю...

- А как же финансы? Вам, наверное, дети помогают?

- А что дети? Детям я сама помогаю больше, у меня пенсия с надбавкой от Собянина в 30 тысяч. А мне много ли надо? С голоду не помираем и ладно. А ещё есть же друзья. Сегодня подруга привезла мне сало, аджику, спирта 5 литров...

- Настойки будете делать?

- Я когда была на погранзаставе, меня угощали лимончелло. Говорят, это итальянская штучка, сделана на лимонах. Я узнала рецепт, теперь буду дома делать. Напиток сладенький, но извините, пожалуйста, в нем 40 градусов. Закачаешься!

Напомним, Лариса Лужина была замужем четыре раза. Во втором браке родила единственного сына, от которого у нее трое внуков. Народная артистка РСФСР не раз говорила, что в последние годы свыклась с одиночеством – слишком уж большие у нее запросы к кавалерам.

- У меня есть поклонники, которые предлагают руку и сердце, - признавалась звезда «Комсомолке» в прошлом году накануне своего юбилея. - Но мне важно, чтобы мужчина нравился внешне, чтобы было приятно на него смотреть. И конечно, он должен быть обеспеченным, чтобы помогал материально.