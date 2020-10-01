Звёздная дорожка ММКФ: Роскошное декольте Марии Захаровой и ослепительные бриллианты Юлии Снигирь

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов - в своё время эта пара взывала много кривотолков Фото: Иван МАКЕЕВ

Красная дорожка 42-го Московского международного кинофестиваля в этом году прошла без рулевого мероприятия -Никиты Сергеевича Михалкова. Как говорят, Никита Сергеевич пока решил себя поберечь от лишних контактов из-за пандемии коронавируса. Гостей встречала супруга режиссёра Татьяна Михалкова.

Ну, а кинодивы и высокие гости форума по традиции блистали в лучах софитов вечерними нарядами.

Кто был лучшим, а кому надо срочно сменить стилиста «КП» объяснила фэшн-блогер Ольга Рудыка.

Ольга Рудыка

Мария Захарова

- Пожалуй, один из самых эффектных образов на звёздной дорожке у Марии Захаровой. Мария в очередной раз показала, что и в высоких кабинетах есть роскошные стильные женщины. В этом образе даже смелое декольте и высокий разрез выглядят элегантно.

Прекрасно подобраны аксессуары и прическа. Эдакий голливудский образ в стиле Анджелины Джоли,-считает наш эксперт Ольга Рудыка.

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Марина Зудина

- Актриса и вдова Олега Павловича Табакова в свои 55 лет сохранила стройные формы, которым могут позавидовать 20-летние. Дерзкое декольте. Я бы даже сказала, провокационное. Возможно, я накинула бы лёгкую шаль на плечи или чёрный пиджак, все-таки вечером прохладно даже на красной дорожке. Но, похоже, Марина пока не вышла из образа светской дамы из сериала «Содержанки». Ей хочется быть заметной, блистать и удивлять.

Марина Зудина Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

- В своё время эта пара взывала много кривотолков. Мол, актер-ловелас бросил многодетную семью и ушёл к беременной любовнице.

Однако время показало, что тут действительно любовь. Хотя даже на дорожке Юлия и Евгений едва совпадают. На Снигирь бриллиантовые серьги по цене «однушки» в Москве. А Евгений скромно сложил свои вещи в потёртый рюкзак. Что поделать, противоположности притягиваются.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов Фото: Иван МАКЕЕВ

София Эрнст

- Серебро и пайетки -тренд сезона. Плюс София дополнила декольтированное вечернее платье бриллиантовым гарнитуром и аккуратными лодочками. Один из лучших образов на звёздной дорожке,-отметила фэшн-блогер Ольга Рудыка.

София Эрнст Фото: Иван МАКЕЕВ

Оксана Акиньшина

- Актриса и если верить сплетням, новая пассия Данилы Козловского Оксана Акиньшина, видимо, устав от каблуков прилегла на красной дорожке. Оксана уже миллион лет назад рассталась со скандалистом Шнуром, но в душе она, похоже, все та же рок-н-рольщица. Провокационное декольте тому в подтверждение.

Оксана Акиньшина Фото: Иван МАКЕЕВ

Елизавета Боярская

- «Я надела все лучшее сразу»- так можно кратко охарактеризовать образ Лизы Боярской. Комбинезон с модными плечами -воланами Лиза взяла от Лободы, все максимально блестящие и золотые аксессуары мира -у Филиппа Киркорова, красную помаду у Ренаты Литвиновой. И непонятно, зачем тут ещё и чёрные колготки... Лиза и так красавица, зачем ей вся эта мишура...

Елизавета Боярская Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Кабо

-Пример «дорогой простоты». И вроде бы закрытое платье и нет «шика -блеска», а Ольга хороша и, как всегда, элегантна. Цвет индиго подходит под карие глаза и каштановые волосы Кабо. Вот, что значит, когда природа наградила красивую женщину отменным вкусом.

Ольга Кабо Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Снаткина

- В этот вечер «дресс-код» раута был «тотал блэк». То есть гостям был рекомендован «цвет настроения чёрный».

Сериальная звезда Анна Снаткина с мужем Виктором Васильевым одни из немногих, кто решил соблюсти «дресс-код». Всегда сдержанная Анна позволила себе смелые разрезы в зоне декольте и рокерские серьги из белого золота с бриллиантами. И даже подводку сделала под цвет бриллиантов - серебристую. Хороша!

Анна Снаткина с мужем Виктором Васильевым Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Калашникова

- Певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова любит выходить в свет в голливудских вечерних платьях: декольте, шлейф. И тут артистка выбрала наряд, в котором вряд ли можно выйти в магазин. Дополнила Анна образ голливудскими локонами, часами Картье и бриллиантовым колье за 10 миллионов рублей.