Звонок в Баку: «Комендантский час суров, но все верят в победу»

Наверное, хорошо было бы решить вопрос мирным путём, но за 30 лет ничего не вышло, к сожалению Фото: REUTERS

К востоку от линии армяно-азербайджанского противостояния работает куда меньше журналистов, чем к западу. Да и вообще — в Азербайджане закрутили гайки, ограничили интернет, заблокировали мессенджеры, ввели комендантский час. Чем сейчас живёт одна из стран-участниц войны и как азербайджанцы реагируют на новости о «сотнях сирийских наёмниках на стороне Баку»?

Считая необходимым дать слово всем сторонам конфликта, «КП» позвонила Ниджату Гаджиеву, журналисту и политическому обозревателю азербайджанского издания «Зеркало.AZ».

— Комендантский начинается в 9 вечера и весьма суров: максимум, что возможно, — спуститься во двор, сесть на скамейки, подышать воздухом, сигарету покурить и подняться, — рассказал собеседник «КП». — Передвижение в это время полностью запрещено всем, кроме чиновников и владельцев спецпропусков. Очередей в магазинах я почти не видел, а вот у некоторых военкоматов — наоборот, много желающих.

Какие в Азербайджане настроения? У кого близкие пошли в армию — боятся за них, конечно. Но все давно поняли, что большая война, как сейчас, рано или поздно началась бы. Наверно, хорошо было бы решить вопрос мирным путём, но за 30 лет ничего не вышло, к сожалению. Значит, будем решать военным путём. В победе не сомневаемся.

«На той стороне» говорят, будто за нас воюют наёмники из Сирии и Ливии. Это чистая пропаганда. Мобилизационный ресурс Азербайджана — примерно 2 миллиона человек, что сопоставимо со всем населением Армении. Мы и без каких-то наёмников-джихадистов и прочей нечисти справимся.

Сейчас противник массированно бьёт по гражданским объектам. Есть потери и раненые — и среди мирных жителей, и в армии, но что «больницы переполнены» — это тоже фейк, я разговаривал с врачами.

К России отношение разное. Некоторые говорят: «Москва помогает нашим врагам». Но другие видят, что ваша страна проявляет спокойствие, понимая: Азербайджан воюет на своей территории и международное право на его стороне. Нейтральность России нас вполне устраивает, надеемся, она такой и останется.

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