Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 2 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 2 октября 2020 года Фото: REUTERS

БАКУ НЕ КОММЕНТИРУЕТ НАПАДЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТОВ

Днем официальный Баку заявил об артиллерийских обстрелах гражданских объектов в городе Горадиз и ряде сел. При этом опровергал ответный огонь по мирным населенным пунктам Армении.

"Армянская сторона распространяет ложную информацию об обстрелах азербайджанской армией гражданского населения в Гадруте и Ходжавенде. Еще раз заявляем, что азербайджанская армия наносит удары не по гражданскому населению, а только по военным объектам", - такие заявления распространяло Минобороны Азербайджана почти весь день.

Управление Международного Военного Сотрудничества Минобороны Азербайджана провело брифинг, на котором сделало несколько заявлений, где осудило "провокационные действия Армении, совершенные против гражданского населения". Однако, к концу брифинга стало известно, что пострадавшими от обстрела Азербайджана в Нагорном Карабахе стали иностранные журналисты.

АРМЕНИЯ УСТРОИЛА ОХОТУ НА БЕСПИЛОТНИКИ

За минувшие сутки армянским вооруженным силам удалось сбить четыре беспилотника, которые прилетели со стороны Азербайджана. Один из них был уничтожен в 16 километрах от столицы Армении. Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян. Тогда же появились фотографии, которые доказали обстрел вооруженными силами Азербайджана машины, которая перевозила в Нагорном Карабахе журналистов международного агентства Agence France-Presse (AFP). Два репортера получили ранения. Один из них тяжелые.

- Французский журналист получил ранение, спасен и прооперирован в Нагорном Карабахе, после чего вывезен. Удары были нанесены по редакционной машине прессы, по журналистам, которые были в одежде с нашивками пресса. Минобороны Армении озабочено участием Турции в этой агрессии. Есть доказательства того, что турецкие специалисты управляют беспилотными объектами", - заявила на пресс-конференции спикера МИД Армении Анна Нагдалян .

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

События в Нагорном Карабахе уже заняли первые полосы иностранных газет. После того, как департамент информации и печати МИД России сообщил, что в зоне карабахского конфликта были замечены боевики незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии от террористов поспешила откреститься даже Турция.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил российского коллегу Сергея Лаврова, что официальная Анкара к этому отношения не имеет, и подчеркнул, что востребованы "предельно взвешенные шаги в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану".

Дипломаты сделали заявления, в которых подчеркнули необходимость "скорейшего урегулирования нагорнокарабахского конфликта и направление его в мирное, переговорное русло."

Ранее этого от конфликтующих сторон потребовали президенты России, США и Франции. Они сделали совместное заявление, в котором осудили насилие, эскалацию которого мировое сообщество наблюдает уже пятый день.