"Мы не видели обмана такого уровня": Многомиллиардный проект Nikola Corporation обрушил американские биржи

Nikola Corporation была основана Тревором Милтоном в 2014 году. Фото: REUTERS

В американца Тревора Милтона поверили все – и крупные инвесторы, и простые домохозяйки, «накачавшие» его компанию такими деньжищами, что когда выяснилось, что весь проект Милтона – блеф, американская фондовая биржа просекла так основательно, что до сих пор не оправилась от удара.

Черные дни для основателя и исполнительного директора компании Nikola Corporation, которая занималась разработкой грузовых автомобилей на водородном топливе и электромобилей, Тревора Милтона, начались после того, как его обвинили в мошенничестве. Он немедленно оставил свой пост.

Невольной виновницей громкого скандала стала одна из компаний, являвшаяся крупным акционером Nikola Corporation. Он опубликовала отчет, согласно которому все революционные технологии, анонсированные Милтоном, существуют исключительно в его фантазиях и на бумаге, а цель преследовалась более чем прозаичная – выкачка денег из инвесторов.

Nikola Corporation была основана Тревором Милтоном в 2014 году. Своим названием стартап был обязан гениальному изобретателю Николе Тесле, поскольку изначально Милтон заявлял, что его детище будет заниматься реализацией проектов по разработке и выпуску грузовых электромобилей и тягачей с силовыми водородными установками. Громкие заявления основателя компании о том, что его специалистам удалось разработать концепцию автомобиля с нулевым уровнем выбросов, позволили привлечь громадные средства – летом 2020 года стоимость Nikola Corporation оценивалась в 13 млрд. долларов.

В октябре прошлого года руководство фирмы объявило о подготовке революции в производстве аккумуляторов: была анонсирована покупка передовой технологии у сторонней компании, однако сделка так и не состоялась. В одной из своих многочисленных презентаций Милтон утверждал, что в Nikola совершили прорыв и добились снижения стоимости производства водорода более чем на 80%, однако позже в компании признали, что ни о каком удешевлении речь не шла – Nikola Corporation никогда не занималась производством собственного водорода.

Пикап от Nikola Corporation должен был составить конкуренцию Tesla. Фото: Nikola

В своем разоблачении Hindenburg Research ссылается на собранную базу доказательств фальсификаций со стороны руководства Nikola Corporation, а также записи телефонных переговоров и переписку по электронной почте.

«Мы никогда не видели такого уровня обмана в публичной компании, особенно такого размера. Тревор Милтон сумел превратить ложные заявления, сделанные в течение десяти лет, в компанию, стоимостью около 20 млрд. долларов», – заявили в Hindenburg Research.

Одним из ярких моментов в разоблачениях является утверждение специалистов по поводу того, что даже съемки рекламного ролика, опубликованного в 2018 году, Nikola Corporation осуществила с помощью машины, которая не была оборудована двигателем. В рекламном видео грузовик Nikola 1 бесшумно мчится по шоссе среди бескрайних полей. Оказалось, что для съемок машину просто отбуксировали на вершину холма и спустили по наклонной дороге.

Милтон назвал заявления Hindenburg Research лживыми, но позже признал, что съемки действительно были «сценической постановкой»: компания решила не вкладывать деньги в оснащение грузовика собственной силовой установкой, которой, судя по всему, просто не существует в природе.

Несмотря на все обещания Милтона, а также прием заказов на концепт-кары с водородным двигателем (в мае 2018 года был подписан контракт на изготовление 800 грузовиков для компании Anheuser-Busch), ни один из автомобилей Nikola Corporation так и не выехал на дорогу. Более того, в Hindenburg Research утверждают, что ни один из заявленных образцов не находится на стадии завершения.

Тревор Милтон на презентации своего чудо-грузовика в декабре 2019 г. Фото: REUTERS

Ближе всего к выпуску подобралась модель Nikola NZT в 2017 году – тогда одному из журналистов удалось проехать на прототипе автомобиля, хотя тот на то время еще не имел крыши, дверей и лобового стекла.

В то же время, Милтон продолжал утверждать, что строительство автомобилей в промышленном масштабе начнется в 2020 году, а в 2021 году производство выйдет на расчетную мощность и через пару лет сможет выпускать 35-50 тысяч грузовиков в год.

В начале сентября корпорация General Motors объявила о стратегическом партнерстве с Nikola Corporation, а также согласилась использовать свои мощности для производства разработок компании. Взамен GM получала право назначения одного из директоров в правление стартапа Милтона. Известие об этом привело к резкому скачку акций Nikola.

После того, как Тревор Милтон заявил о своем уходе из компании, стоимость акций «Николы» рухнула на 35%. Cам экс-председатель корпорации все обвинения в свой адрес называет ложными и продолжает оставаться одним из крупнейших акционеров Nikola, сохраняя 20% ее акций.

В середине сентября стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Nikola Corporation, позже появилась информация, что проверку обвинений в мошенничестве запустило и министерство юстиции Соединенных Штатов.

Если мошеннические действия Тревора Милтона будут доказаны, он имеет все шансы побить рекорд Элизабет Энн Холмс, которой удалось с помощью несуществующего изобретения порядка 9 млрд. долларов.

Компания Theranos, основанная Холмс, собиралась выпускать революционный анализатор крови. По утверждениям хозяйки, ее технология позволяла делать анализы буквально по нескольким каплям крови пациента. Кроме того, декларировались точность и скорость проведения исследований, а их стоимость, по сравнению с традиционными, была намного ниже.

В 2013 году один из биохимиков Theranos покончил с собой, заявив перед смертью жене, что «у компании ничего не вышло». Спустя два года Элизабет Холмс обвинили в том, что основанная ею компания использует стандартные методы исследования крови, к тому же зачастую ошибается в результатах. В результате расследования Холмс признали виновной в массовом мошенничестве. Theranos перестал существовать, а его основательница согласилась выплатить 500 млн. долларов штрафа и вернуть деньги обманутым инвесторам.

Мошеннические схемы под видом стартапов не редкость. Правда далеко не всем их основателями удается выкачать из доверчивых инвесторов миллиарды.

В прошлом году прокуратура США предъявила обвинение в мошенничестве Майклу Либерти, создателю платежной системы Mozido. В 2016 году стоимость компании Либерти оценивалась в 2,4 млрд. долларов. Отцу-основателю удалось привлечь 300 млн. долларов от крупных компаний, а также свыше 55 млн. от частных инвесторов. Полученные средства Либерти использовал в своих целях, предварительно перегоняя их через подставные фирмы.

В 2016 году предприниматели из Китая представили публике «автобус будущего». Чудо-машина представляла собой огромный салон (вмещающий до 300 пассажиров) на колесах-опорах, под которыми могли проезжать автомобили. По утверждениям изобретателей, использование такого транспорта позволило бы на треть сократить городские пробки. В машину будущего поверили многие – всего предпринимателям удалось собрать более 1,3 млрд. долларов. Вскоре после этого представители компании перестали выходить на связь с инвесторами, а гигантский автобус отправили ржаветь на склад. В конце концов, полиции удалось задержать и автора идеи, и его помощников. Им было предъявлено обвинение в незаконном обороте средств.

Стартапы, оказавшиеся фикцией, - не редкость в современном мире. Чаще всего их истории заканчиваются плачевно и для создателей, которые нередко отправляются в тюрьму, и для инвесторов, теряющих свои кровные. И лишь немногие из мошеннических схем дорастают до уровня Nikola Corporation.