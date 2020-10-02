Коронавирус у Дональда Трампа: что известно о состоянии здоровья президента США

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп получил позитивный результат на COVID-19 после того, как было объявлено, что у одного из его ближайших помощниц Хоуп Хикс был обнаружен коронавирус.

Трамп сообщил об этом сам, написав в своем Твиттере:

- Сегодня первая леди и я получили позитивный результат на COVID-19. Мы начинаем наш карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ!

За несколько часов до этого, после подтверждения диагноза Хикс, сопровождавшей Трампа на первый раунд теледебатов, а также на предвыборный митинг в штате Миннесота, Трамп сообщил, что будет соблюдать режим самоизоляции.

Он написал:

- Хоуп Хикс, которая так усердно работала без перерывов, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! – проинформировал всех Трамп, добавив, что и он, и его жена Мелания сдали тест на коронавирус и будут ожидать результатов, находясь в режиме самоизоляции.

Лечащий врач Трампа Шон Конли подтвердил, что глава государства сможет выполнять свои обязанности, состояние Трампа не вызывает опасений.

Он сообщил, что Трампы хорошо себя чувствуют и будут оставаться в Белом доме до полного выздоровления.

- Можете не сомневаться, что я ожидаю, что глава государства продолжит без каких-либо перебоев выполнять свои обязанности в период выздоровления, – выразил уверенность Конли.