"Слег и даже не встает": убитый горем после смерти дочери Владимир Конкин выгнал родню

Владимир Конкин крайне тяжело переживает потерю единственной дочери Фото: Мила СТРИЖ

Владимир Конкин сильно сдал после смерти дочери Софии. 32-летнюю женщину на днях похоронили в Москве. Проводить ее в последний путь на Пятницкое кладбище пришли лишь самые близкие. Владимир Алексеевич прорыдал все прощание, на нем не было лица. А теперь закрылся в своей квартире один, выгнав всех родственников.

Владимир Конкин крайне тяжело переживает потерю единственной дочери Софии. Близкие, как могли, старались не оставлять актера одного. Однако его словно подменили. Он выгнал родню из квартиры.

"Владимир Алексеевич слег, он даже не встает. Всех друзей и родных попросил оставить его. Хочет побыть один", - рассказал близкий друг звезды фильма "Место встречи изменить нельзя".

По словам мужчины, он сильно переживает за товарища. "Звоним по очереди, чтобы проверить, как себя чувствует. Как-никак, у него два клапана в сердце стоит…", - цитирует его "СтарХит".

Меж тем на днях стали известны подробности личной жизни Софии Конкиной, трагически погибшей в бассейне одного из столичных фитнес-центров. Сожитель женщины рассказал о том, что его возлюбленная имела проблемы с алкоголем и однажды чуть не утонула в пьяном виде. "У нас был один раз случай, когда она чуть не утонула. Мы тогда отдыхали в открытом бассейне. София выпила чуть больше, чем надо. А в таком состоянии она просто отключается. И вот я увидел, что она уходит под воду. Пришлось вытаскивать", - заявил Михаил Серов.

Он познакомился с Соней в Сети три месяца назад и проживала вместе в съемной квартире, свою женщина сдавала. Кроме того Михаил поделился с общественностью, что у его избранницы помимо алкогольных были серьезные проблемы с финансами. "Ее задолженность по кредиту тянулась с 2013 года. Она тогда уходила от бывшего мужа и брала деньги, чтобы начать новую жизнь. Долг был в 500 тысяч. Ей часто звонили коллекторы. София переживала из-за этого", - посетовал Михаил.

Пока идет следствие, решается, с кем останется 11-летняя дочь Конкиной. София воспитывала наследницу одна, отец не принимал участия и не платил алименты. Сейчас Алису забрал к себе ее дядя. Он заявил о желании удочерить ребенка.