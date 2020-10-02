Армения и Азербайджан в отчетах уже уничтожили армии друг друга по два раза

Противостоящие стороны щедро распространяют информацию об огромных утратах противника и помалкивают о своих Фото: REUTERS

Шестой день идут бои между азербайджанской и армянской армиями. Каждый день из Баку и Еревана поступают данные о потерях людей и боевой техники. Но что любопытно: противостоящие стороны щедро распространяют информацию об огромных утратах противника и помалкивают о своих. Это уже как закон этой войны, - возвеличить свои успехи и унизить вражескую сторону.

Давайте обратимся к свежей "официальной" цифири.

По данным Еревана, с начала боевых действий Баку потерял убитыми 1200 военнослужащих, ранены 2, 1 тыс. человек, уничтожено около 200 азербайджанских танков, почти 80 беспилотников, 7 вертолетов и 1 самолет Ан-2.

В Баку же заявляют, что потери армянской стороны в Нагорном Карабахе составляют до 2,3 тыс. убитыми и ранеными. Уничтожено около 150 армянских танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, около 30 систем противовоздушной обороны, 7 командных пунктов управления и 5 складов боеприпасов.

Ну прямо социалистическое соревнование - кто больше? Но можно ли верить этим данным, которые в горячке боев невозможно проверить и которые, по сути, являются частью информационной войны. Тем более что стороны не предъявляют при этом "вещдоки". Как вы себе можете представить армян или азербайджанцев, которые под обстрелом мечутся с калькуляторами по боевым позициям противника и с точностью подчитывают его потери? Как бы цинично не звучало, а вся это бравурная арифметика с обеих сторон, похоже, сочиняется "от балды". Нас вот убеждают, что "уничтожено 150 армянских танков", хотя на самом деле на ходу их числится 108 (остальные давно ржавеют в полевых парках и даже не заводятся). Вот и выходит по азербайджанским подсчетам, что танковые войска Армении уже уничтожены 1,5 раза и прекратили свое существование. Тогда откуда же берутся все новые армянские танки, которые показывают нам по видео?

Ну а что касается танков Азербайджана, то по армянским подсчетам аж две трети их были выбиты в первые 3 дня боев. Но Баку твердит о прорыве своих "танковых полков" в сторону Карабаха.

Каждый день из Баку и Еревана поступают данные о потерях людей и боевой техники Фото: REUTERS

Внушительно звучат из Еревана данные о 80 сбитых азербайджанских беспилотных летательных аппратов (БПЛА). Тут уж, пожалуйста, тоже верьте на слово - вам если и покажут что-то на видео, то, может быть, лишь останки пары воздушных лазутчиков. А остальные? А остальные упали там, далеко за горами. Специалисты говорят: судя по обломкам азербайджанских БПЛА, сделаны они были в Израиле и Турции. И штучки эти очень не дешевые: израильский БПЛА Hermes-900 стоит около 30 млн долларов. А турецкий беспилотный летательный аппарат «Анка» тянет на 15 млн. долларов.

И если допустить, что армянские ПВО сбили действительно 80 израильских и турецких БПЛА, то можно только подивиться той горе азербайджанских денег, которые были сожжены в небе Армении. Хотя у Баку военный бюджет ($2 млрд 266,8 млн по текущему курсу) поти в 4 раза больше армянского (около $625 млн). Да ведь и танки еще советского производства (серьезно подношенные) тоже все еще имеют не хилую цену - от 2 до 3 млн долларов за штуку. В любом случае эта война сильно попотрошит госказну Баку и Еревана.

А военные ведомства обеих республик продолжают стращать друг друга статистикой потерь противника. Минобороны Азербайджана: "Наши вооруженные силы за минувший день уничтожили около 50 противотанковых средств противника, 55 единиц автомобильной техники, более 200 артиллерийских и ракетных установок залпового огня и минометов, около 25 средств ПВО".

Bоенные ведомства обеих республик продолжают стращать друг друга статистикой потерь противника Фото: REUTERS

Правительство Армении в лице вице-премьера Тиграна Авиняна тут же сделало "алаверды":

"Среди потерь Азербайджана – 181 танк, 90 беспилотников, 12 вертолетов и четыре самолета". Но вскоре, видимо, поняв, что переборщил, Авинян удалил свое сообщение.

Ну как тут не подумаешь: на войне даже ложь часто становится дополнительным оружием. И все же: как бы при такой взаимной статистике потерь не дошло до того, что по количеству уничтоженных на бумаге солдат и боевой техники армии Армении и Азербайджана по-два-три раза истребят другу друга, но на самом деле будут продолжать воевать.