Книги, пчелы и война

Владимир Мединский и гендиректор «Ленинки» Вадим Дуда Фото: Петр ПАВЛОВ

- Книги лучше пчел, - начал свою речь Владимир Мединский, помощник Президента РФ и руководитель РВИО, Российского военно-исторического общества. Теперь в здании общества в Петровском переулке будут собраны книги по военной истории и специалисты смогут работать с ними с максимальным комфортом.

- Согласен, книги лучше пчел, - поддержал сентенцию Владимира Мединского и заданный тон презентации гендиректор «Ленинки» (РГБ) Вадим Дуда. А еще рассказал, что пора уже развеять миф об окончательной победе интернета и цифрового пространства.

Наталья Ивановна Конева, дочь Маршала Конева Фото: Петр ПАВЛОВ

- Чтобы оцифровать все фонды нашей библиотеки, - рассказал Дуда, - потребуется всего-навсего 2000 лет.

Новая библиотека отчасти состоит из книг фонда «Ленинки» (приняты на хранение, по выражению Мединского), отчасти из книг РВИО, отчасти из книг принятых от дарителей.

Владимир Мединский на мероприятии Фото: Петр ПАВЛОВ

- Не думайте, что к нам будет легче попасть, чем в Ленинку, - отметил Владимир Мединский. - Библиотека создана для специалистов. Не для удовлетворения праздного любопытства.

Зато специалисты получат возможность работать на вопросами военной истории, имея под рукой максимальное количество книг по нужной теме.

Какие же сокровища хранит Библиотека? На данный момент она состоит из 2000 книг. Есть совершенно уникальные. Например, «Воинский устав» 1716 года - рукопись с подписью-автографом Петра Великого и «печатью под кустодией» (печать в футляре). Собрание журнала «Военный вестник», главным редактором которого долгое время был Николай Гаврилович Чернышевский, демократ, философ, писатель.

Читальный зал библиотеки Фото: Петр ПАВЛОВ

Дочь одного из военачальников Великой Отечественной маршала Конева Наталья Ивановна обещала передать на изучение в библиотеке конспекты отца, который он вел во время обучения в Военной академии и его книги с пометками на полях.

Автограф Петра Первого в Воинском уставе 1716 года Фото: Петр ПАВЛОВ

Собравшимся на презентации специалистам было нелегко не соскакивать на любимые темы. Вскользь прозвучало разоблачение письма Гитлера к Сталину, якобы привезенного на легкомоторном самолете в Москву, и о коллизии с визитом в Лавру перед Куликовской битвой Дмитрия Донского, который в тот же вечер, судя по летописям был уже в Коломне... Но все эти вопросы стоят монографий и полноценных книг. А создать условия для их написания и должна «Библиотека военного историка».