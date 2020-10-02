Психотерапевт о трагедии в Нижнем Новгороде: «Так чаще всего поступают фанатики, связанные с сектами»

Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Страшная смерть нижегородской журналистки – главного редактора интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной (Мурахтаевой) - потрясла всех, кто знал эту женщину. Напомним, что сегодня днем ее тело было обнаружено у здания МВД в Нижнем Новгороде.

Следственный комитет России по Нижегородской области организовал проведение доследственной проверки. Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

За комментарием «Комсомольская правда» обратилась к президенту Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессору Виктору Макарову.

- Судя по всему, это продуманный суицид, который явился чрезмерной реакцией на травмирующую ситуацию,- считает эксперт. – Об Ирине отзываются, как о человеке бескомпромиссном, и на такой способ самоубийства способны только крайне убежденные в чем-либо люди, например, так делали старообрядцы - страдали за веру. В целом такая форма сведения счетов с жизнью совершенно не характерна для женщин.

В интервью ТАСС Виктор Макаров добавил, что

- То, каким способом она это сделала, связано в основном с сектами. Она именно готовилась, пришла к МВД. Так чаще всего поступают люди со сверхценными, доминирующим идеями, фанатически упертые люди. И если это фанатичная вера, мы тогда уже выходим на тему секты.

Между тем политолог и публицист Армен Гаспарян обратил внимание, что Ирина Славина была участницей нижегородской группы, посвящённой движению «Храм Летающего макаронного монстра». Это подтверждает скриншот, опубликованный Арменом Гаспаряном на странице в Twitter.

- Журналистка, которая совершила суицид в Нижнем Новгороде, состояла в секте летающего макаронного монстра. Нужно что-то делать уже с сектами в нашей стране. Сил близким, - написал публицист в комментарии.

Этот скриншот Армен Гаспарян опубликовал у себя в Twitter

В Следственном комитете подчеркнули, что сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований.

- Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия, - сообщают в ведомстве.