«Вы по-прежнему думаете, что это обман?»: в соцсетях злорадствуют над подхватившим коронавирус президентом США

Стоит признать, что далеко не все Интернет-пользователи сочувствуют заболевшему Трампу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус, обнаруженный у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании, спровоцировал невиданный всплеск активности пользователей социальных сетей.

Facebook, Twitter, TikTok полны самых разных сообщение и мемов. Стоит признать, что далеко не все Интернет-пользователи сочувствуют заболевшему Трампу. Президента США, в основном, высмеивают. В первую очередь, за то, что он приуменьшал масштабы эпидемии COVID-19, а также за то, что пару-тройку раз допускал высказывания, противоречащие не только рекомендациям медиков, но и здравому смыслу.

Одним из самых популярных мемов, разумеется, стали чистящие средства, которые, как когда-то предположил Трамп, могут вылечить коронавирус, если принимать их внутрь.

. Фото: Twitter.com

Кое-кто решил «поиграть» с цифрами: коронавирус выиграл, счет – COVID-19, Трамп-0

. Фото: Twitter.com

Вот так отреагировал один из пользователей Твиттера, написавший над фото – «это я, когда услышал о том, что у Трампа коронавирус»

. Фото: Twitter.com

«Известно, что один из симптомов коронавируса – потеря вкуса. – пишет еще один пользователь, публикующий фото нью-йоркской квартиры Трампа. – Видно, что у Трампа вкуса нет давно».

. Фото: Twitter.com

Ну а здесь коротко и ясно – «Трамп поймал COVID-19»

. Фото: Twitter.com

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Твит президента США Дональда Трампа, сообщавший о том, что у него коронавирус, стал настоящей сенсацией. За первые полчаса его ретвитнули 330 тыс. раз, 320 тыс. пользователей поставили под ним свои лайки, еще 110 тыс. человек оставили свои комментарии. Через 12 часов эти показатели увеличились до 860 тыс., 1,5 млн. и 486 тыс. соответственно (подробности)