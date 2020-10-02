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Звезды

57-летняя Деми Мур в кружевном боди и колготках в сетку стала главной звездой показа нижнего белья Рианны

Актрисе удалось затмить молодых моделей
Ирина СУХАНОВА
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Деми Мур стала главной звездой показа нижнего белья.

Деми Мур стала главной звездой показа нижнего белья.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лос-Анджелесе прошел показ новой коллекции нижнего белья бренда Рианны Savage x Fenty. В зрелищном шоу кроме самой певицы Рианны приняли участие супермодели Ирина Шейк и Белла Хадид, актриса Кара Делевинь, светская львица Пэрис Хилтон и еще с десяток звезд и звездочек. Но самой яркой моделью показа, по всеобщему мнению, стала 57-летняя Деми Мур. Звезда фильмов «Привидение» и «Стриптиз» продемонстрировала отделанное кружевом боди и колготки в сетку.

Дефиле стало заметным событием в мире моды и произвело фурор особым подходом к выбору моделей. Для своих шоу Рианна подбирает участниц разных комплекций и возрастов, чтобы показать, что ее белье подходит абсолютно всем. Как-то раз она выпустила на сцену беременных - и одна из моделей начала рожать прямо на подиуме. В этот раз, к счастью, обошлось без вызова «скорой».

Деми Мур в своем соблазнительном боди выглядела роскошно. Учитывая, что конкуренцию ей составили более молодые Белла Хадид (получившая негласный титул самой красивой женщины планеты) и Ирина Шейк, актрисе удалось не только не затеряться на их фоне, но и перетянуть все внимание на себя.

За свою кинокарьеру Деми немало потрудилась над собственной внешностью. Хорошенькая от природы актриса с молодости совершенствовала то, что ей подарили папа и мама. Еще совсем юной Мур сделала ринопластику. Затем она неоднократно корректировала грудь, вставив импланты третьего размера. Ради фильма «Стриптиз» она сделала липосакцию и пластику ягодиц. С возрастом Деми прошла через несколько подтяжек кожи и даже решилась на пластику коленей – чтобы остановить процесс старения.

Деми не раз снималась без одежды, ее самым знаменитым «голым» снимком стала обложка журнала «Vanity Fair», для которой она позировала на последних месяцах беременности. Актриса раздевалась в фильмах «Стриптиз» и «Непристойное предложение». Еще год назад (ей тогда было 56 лет) она появилась обнаженной на обложке журнала «Harper's Bazaar» - из одежды на Мур была только шляпка.

У Деми три дочери – 32-летнюю Румер, 29-летнюю Скаут и 25-летнюю Таллулу она родила от актера Брюса Уиллиса. Брюс и Деми развелись в 2000 году после 13 лет совместной жизни. В 2005 году Деми после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера (муж был младше нее на 15 лет).

Брюс Уиллис в 2009 году женился на супермодели Эмме Хемминг. На свадьбе присутствовала и Деми Мур. Бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения. Например, весной, во время пандемии, Брюс соблюдал самоизоляцию не со своей женой, а в одном доме с Деми и со старшими дочками.

Шоу-бизнесИнтересноеДеми Мур: досье KP.RU

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